美助理防長薛瑞福挺對台軍售　台外交部：彰顯美方一貫且堅定承諾

美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）說，美國看到中國大陸對台的「野心」，美國會持續執行「台灣關係法」，對台軍售。台灣外交部回應指，這番講話彰顯美方對台一貫且堅定的承諾，台灣將持續與美方維持緊密合作，共同維護印太區域的和平與穩定。

美國國防部亞太事務部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。（資料圖片）

美國智庫國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）周四（7日）舉行以「中國擴張的戰略野心」為題的活動，薛瑞福在會中表示，中國是美國的戰略競爭對手，但競爭不代表一定有對抗與衝突，而美國亦看到了「中國大陸對台的野心」，美國會持續執行「台灣關係法」。

薛瑞福重申一貫立場指出，美國會持續依照台灣關係法執行對台軍售，以確保台灣具備嚇阻中國大陸攻擊的能力。

台灣外交部今天（8日）回應指，對於薛瑞福的談話表示感謝。外交部說，今年是台灣關係法立法40周年之際，美國國防部資深官員重申美國將持續依據該法執行對台軍售，協助台灣加強嚇阻中國大陸的能力，捍衞台灣珍貴的民主自由，「彰顯美方對我安全一貫且堅定的承諾，特別具有意義」。台灣將持續與美方維持緊密合作，共同維護印太區域的和平與穩定秩序。

（中央社）