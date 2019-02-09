【有片】台灣板橋公寓瓦斯爆炸5人受傷　意外現場有如戰後廢墟

新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，事發現場有2男1女共3名傷者，全身多處燒燙傷，由於氣爆強大，公寓對面有2名住戶也遭震破的玻璃割傷，這場氣爆意外造成4男1女共5人受傷送醫，均無生命危險，至於氣爆意外發生原因現由警消鑑調查中。

新北市消防局今天凌晨2時20分獲報，板橋區新海路430巷內發生氣爆意外，出動大批消防人車趕抵現場，發現現場馬路一片混亂，滿地都是雜物及碎玻璃，發生氣爆的公寓5樓現場，陽台整片圍牆都被震倒，門窗也都被噴飛，室內牆壁被震得裂出一條大裂縫。

5樓氣爆現場有23歲和28歲林姓兄弟二人和39歲李姓女子共3名傷者，3人均為聽語障人，手腳多處燒燙傷和撕裂傷。由於氣爆威力強大，現場不僅牆壁都震出一道裂縫，玻璃窗戶噴飛，就連陽台圍牆也整片被震落至一樓。住在對面公寓3樓的37歲張姓男子及4樓的38歲劉姓男子，在睡夢中也震破的玻璃割傷，所幸5名傷者送醫後均無生命危險。

據了解，林姓兄弟當時在一樓整理資源回收，同樣也有聽語障的母親說，原本小兒子也在一樓幫忙整理資源回收物品，後來表示要回樓上洗澡，沒隔幾分鐘就發生瓦斯氣爆。消防局表示，確認發生原因有進一步調查鑑定釐清。

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