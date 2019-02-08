【華航機師罷工】明往返香港7班機取消　台交通部助勞資雙方座談

台灣中華航空機師周五（8日）清晨6時起在松山、桃園及高雄三大主要國際機場展開罷工，是華航3年內第2次遭遇罷工事件。 華航晚上表示，針對罷工，周五至下周日至少有37班航班受影響，周五共取消13班航班，1800名旅客受影響，周六（9日）將有15班航班機取消、6班延遲，下周日則會有3班機取消。至於往返香港及台灣的航班，周五共有5班取消，周六則會取消7班。 華航強調周六將繼續優先調度可用人力及航機，並請求台灣虎航加班，同時協調其他航空公司調派大型客機，疏導受影響乘客。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，原定今日乘搭華航出發或返港的旅行團，全部如期上機，但部分旅行團更改了航班，行程略受影響。明日有3個出發的台灣旅行團要取消，影響約80人。

另據台媒《三立新聞》報道，台灣交通部表示經協調勞資雙方，已敲定周六下午3時於交通部展開座談，資方將由華航總經理謝世謙代表，勞方將由機師工會理事長李信燕代表，另也將邀勞動部及桃園市政府勞動局出席，由交通部政務次長王國材主持。

華航機師啟動罷工，機師工會上午舉行記者會，理事長李信燕（中）重申五大訴求。（中央社提供）

報道稱，經交通部協調後，華航資方態度軟化，願意考慮退一步，針對疲勞駕駛爭議做出讓步。機師工會則表示，在交通部的協調與要求下，華航稍早表示將就目前工會五項訴求提供對案，疲勞航班管理部分不排除有改善空間，機師工會初步同意在交通部的主持下，與官方及華航資方進行四方協商。然而，在華航資方沒有同意工會訴求之前，罷工行動將持續進行，也請會員持續繳交「檢定證」。

據悉，本次機師工會提出的罷工訴求有5大項6點，包括對過勞航班增派人力；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師招募與培訓；禁止對工會會員秋後算帳，且與工會達成的權益事項由會員專屬（禁搭便車條款）；撤換破壞勞資關係之主管；比照長榮航空保證第13個月全薪並只有會員可享有等。

（綜合報道）