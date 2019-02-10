【華航機師罷工】200地勤籲停止罷工　工會：或只是部分員工想法

華航機師罷工進入第3天，約有200名華航地勤今天（10日）下午前往台灣交通部，其間高喊口號：「華航員工、反對罷工，停止罷工、回來開工，綁架旅客、人神共憤，交通部會，出來面對。」 機師工會原定在傍晚5時30分，在松山機場停車場召開記者會，回應地勤人員抗議，後來改到交通部門口，不過抗議人潮約在下午4時45分相繼離去，兩派人馬沒有正面對談。

華航機師罷工進入第3天，華航地勤人員10日下午到交 通部陳情，要求罷工的機師立刻回來開工。機師工會副 理事長陳蓓蓓（前右）與機師工會理事長李信燕（前左 2）出面回應。（中央社）

據中央社報道，參與抗議的華航地勤人員認為，桃園市機師職業工會理事長李信燕是長榮機師，卻主導華航罷工談判，不能讓長榮員工決定華航的命運。

李信燕回應，這不是她一個人的意志，她是桃園機師職業工會理事長，是經由法定程序選出來，因此她代表了法人身份，也代表機師職業工會：「在會場裡，我就是扮演好我理事長的角色，是不是其他的航空公司，沒有太大關連。」

工會：4成以上華航航班屬疲勞航班

對於機師爭取福利，同公司的地勤人員卻不以為然。李信燕強調，她們所收到的訊息並非如此，華航相關企業的其他工會也聲援機師罷工：「我想可能有一些不同方向的角度，或只是部分華航內部員工的想法。」

交通部提出，只要飛行時數超過8小時以上的疲勞航班，而機師工會則主張，只要飛航時數超過7小時以上，就需派遣3名機師出勤。對此李信燕強調，目前華航超過7個小時以上航班，就佔了40%，這意味著就有4成以上的航班都屬疲勞航班：「這個比例其實是算高的。」