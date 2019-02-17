約開房推銷「按摩器材」後遭唱通街　台女控男方強制猥褻不獲受理

桃園市劉姓男子和同社區貌美女鄰居一年多前上Motel「體驗按摩器材」，情不自禁發生了親密關係，沒幾天社區住戶都在傳2人開房間的事，管委會人員和多名住戶都問女生「到底發生何事、怎會傳成這樣」，管委會幹部也問劉姓男子「對她做了甚麼」。 女鄰居認為劉姓男子大嘴巴、到處亂傳，幾天後還在開車途中停車，將駕駛座椅後仰後，翻身壓在她身上，伸手強摸她的胸部、大腿內側和下體，控告劉男妨害名譽和強制猥褻。

檢察官偵辦時，劉姓男子表示，當天是載女鄰居到摩鐵試用按摩器材，2人沒做甚麼，幾天後又載女鄰居外出，並未動手動腳，他也否認把這件事講出去，只是在管委會幹部詢問時才小聲說「有這回事」。

檢方查出女鄰居指控「被強制猥褻」前的數日，確曾和劉男相約到汽車旅館開房間體驗她銷售的按摩器材，過程中劉男也曾「對她做出非自願的行為」，事後女生不願提告性侵，且和劉密集往來，檢方認定強制猥褻事證不足，對劉不起訴。

妨害名譽部分，社區管委會幹部作證說，當初是向劉男了解外傳與女鄰居開房間的事，劉有小聲說，應該沒人聽見，不是劉主動說出，另一女住戶也作證，有看到劉和管委會幹部講這件事，但不是很大聲，也不清楚「開房間」是誰傳出，檢察官認無法證明是劉主動四處亂傳，對妨害名譽也不起訴。

桃園市劉姓男子和女鄰居上時鐘酒店後，被街坊亂傳，女生告他妨害名譽和強制猥褻，檢方都不起訴。（示意圖／GettyImages）

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