台男與未成年少女性交30次　分手後將猥褻片分享給200網友遭判監

台灣王姓男子與未滿16歲少女發生30次性關係，分手後，將少女傳給他裸胸等猥褻影片和照片，用LINE轉傳到233人的群組，少女母親提告，王被起訴；台北地院依30條妨害性自主罪判王有期徒刑3年，再依兒童及少年性剝削條例判王有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。可上訴。

起訴書指出，2015年5月，王透過網路交友軟體認識被害少女，2人成為情侶，2015年8月到2016年6月間，王在新北市新店區家中、淡水區租屋處與少女發生性關係30次，交往期間，少女還應王的要求，自拍裸露胸部等猥褻影片傳給王觀賞。

檢察官指控，王與少女分手後，心有不甘，2017年6月用暱稱「小美」的帳號，將少女以前傳給他的5段猥褻影片、1張猥褻照片、少女的手機號碼、少女LINE的帳號等資料，轉傳到有233名聊天好友的情色聯誼「中出社團」群組給232人觀看，藉以報復。

法院審理時，王承認與少女交往、承認將少女的猥褻影片與照片傳到群組，但辯稱不知少女的年紀。（聯合新聞網提供）

法院審理時，王承認與少女交往、承認將少女的猥褻影片與照片傳到群組，但辯稱不知少女的年紀，也否認與少女發生性關係。

少女告訴法官，王知道她的生日，2015年還幫她慶生，但會要求她對外講自己已經成年，少女說，與王發生關係後，王都去藥房買事後丸；少女母親作證說，女兒與王交往時，都很晚回家，女兒常擔心避孕藥吃多了以後不能懷孕，由於母、女供證無重大瑕疵，被法官採認。

判決書指出，王與未滿16歲少女性交，雖未違反她的意願，但發生關係後採取對少女身心受創甚大的方式避孕，嚴重戕害少女身心發展；王犯後只承認散布猥褻影片，對妨害性自主罪不認罪，難以認定他有悔悟之心，依法判決。

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