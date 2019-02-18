台妻疑丈夫有外遇　放火燒屋怒吼：「這個家你不要我就把它毀掉」

婦人將屋內的沙發拖到露台點火燃燒，沙發幾乎被燒盡，屋內被濃煙薰黑。（聯合新聞網）

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣宜蘭市復興路51巷一棟公寓大樓5樓下午1點冒出濃煙，宜蘭消防局接獲通知後趕往現場，發現房門反鎖，破門後將客廳、陽台火勢撲滅，將房內的女子救出，丈夫聞訊後趕回家，妻子還對丈夫大吼：「你不要這個家我就毀掉它」，因女子情緒激動，現場人員將女子強制送醫。

丈夫（紅色毛帽）接獲消息後，立即返家。（聯合新聞網）

女子丈夫聽聞後隨即回家，消防人員請他勸說並叫女子出來，但女子情緒激動，對丈夫吼：「我已經警告你了，這個家你不要我就把它毀掉，是你自己不要的，是你自己出去的」丈夫回：「我不出去你要拿菜刀砍我」，妻子回嗆：「證據給我拿出來」，還反問丈夫：「有沒有臉說自己做的事情」　

附近鄰居表示，夫妻大約5、6年前從台北搬來，但妻子發現丈夫的手機有與別的女子親暱對話，她懷疑丈夫外遇，兩人常吵架。

宜蘭市復興里長蕭壽金表示，之前時常聽說夫妻間會吵架，但沒有過像今天這樣，丈夫才剛出門5分鐘，妻子就放火燒房子，蕭壽金說，他上去看房間，沙發都被燒光了。

因女子情緒激動不穩，除不配合外，還對警消破口大罵，現場員警只好將她上銬，並由救護人員送往陽大醫院。

杭州男情人節打機唔出街　女友放火燒屋拉半裸男友出馬路「殉情」
從小不獲認可、婚戀受阻撓　遼寧女放火燒死母親判囚15年
【用心良苦？】上海漢不願起身開工　父潑柴油放火燒屋
廣州女子為請消防出動雲梯救愛貓　放火燒自己屋企判監一年
汕頭民宅火災釀6死　揭疑兇先殺5名家人再放火　自己於火場窒息亡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。