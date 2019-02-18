台妻疑丈夫有外遇　放火燒屋怒吼：「這個家你不要我就把它毀掉」

台灣宜蘭市復興路51巷一棟公寓大樓5樓下午1點冒出濃煙，宜蘭消防局接獲通知後趕往現場，發現房門反鎖，破門後將客廳、陽台火勢撲滅，將房內的女子救出，丈夫聞訊後趕回家，妻子還對丈夫大吼：「你不要這個家我就毀掉它」，因女子情緒激動，現場人員將女子強制送醫。

丈夫（紅色毛帽）接獲消息後，立即返家。（聯合新聞網）

女子丈夫聽聞後隨即回家，消防人員請他勸說並叫女子出來，但女子情緒激動，對丈夫吼：「我已經警告你了，這個家你不要我就把它毀掉，是你自己不要的，是你自己出去的」丈夫回：「我不出去你要拿菜刀砍我」，妻子回嗆：「證據給我拿出來」，還反問丈夫：「有沒有臉說自己做的事情」

附近鄰居表示，夫妻大約5、6年前從台北搬來，但妻子發現丈夫的手機有與別的女子親暱對話，她懷疑丈夫外遇，兩人常吵架。

宜蘭市復興里長蕭壽金表示，之前時常聽說夫妻間會吵架，但沒有過像今天這樣，丈夫才剛出門5分鐘，妻子就放火燒房子，蕭壽金說，他上去看房間，沙發都被燒光了。

因女子情緒激動不穩，除不配合外，還對警消破口大罵，現場員警只好將她上銬，並由救護人員送往陽大醫院。

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