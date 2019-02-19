中斷17年！　台灣澎湖與福建泉州今夏可望重啟「宗教直航」

台灣澎湖縣長賴峰偉今（19）日在大陸福建泉州天后宮，參加「澎泉元宵乞龜」點睛儀式，並見證澎湖天后宮與泉州天后宮兩廟方，簽署「宗教直航協議書」，訂今年7月3日至6日重啟澎、泉媽祖會香活動。

澎湖縣長賴峰偉（右）與泉州市副市長周真平，在泉州天后宮，為4萬5千斤大米龜點睛。（澎湖縣政府）

據早前報道，澎湖縣長賴峰偉與澎湖縣旅遊發展協會理事長柳瑞慶、澎湖天后宮主委蔡光明等人，今天一同率團，出席泉州天后宮「澎泉元宵乞龜」點睛儀式，賴峰偉並與泉州市副市長周真平，共同為泉州天后宮的4萬5千斤大米龜點睛，成為「澎泉元宵乞龜」交流12年，首位主持這項點睛儀式的澎湖縣長。

賴峰偉在典禮中表示，「乞龜文化已昇華為兩岸和平交流基石，值得兩岸共同珍惜。」（編按：乞龜文化由來已久，因「龜」具有吉祥長壽等之意，為此，許多信徒會利用龜，作為向神祇乞求祝福的信物。）

另外值得一提的是，賴峰偉曾在2002年帶領三百餘位澎湖鄉親，經海路護送澎湖天后宮媽祖至泉州天后宮會香，那場「宗教直航」也重啟澎、泉中斷53年的航線。但之後礙於兩岸關係僵化，澎湖又與大陸宗教直航中斷迄今有17年之久。

賴峰偉認為，澎湖與泉州血緣、文化、宗教相近，宗教直航可為兩岸搭起友善的橋梁，如今又開啟和平交流，感到非常欣慰。同時，自己也希望明（2020）年澎湖能進一步與媽祖出生地湄洲島，建立宗教直航。

（聯合報）