【香港求姻緣】告別單身！新一年必到4間最靈驗姻緣廟　

今年情人節已過，如果你仍然是單身，只可以羨慕一對對有情人……積極啲！在2月19日元宵節前主動出擊，到香港最靈驗的4間姻緣廟，祈求覓得天賜良緣，早日「脫獨」啦！

金花廟神像旁有對對聯：「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」，金花婆婆保佑善信們得到好姻緣。（圖片來源：peteyeung@IG）

01. 坪洲金花廟、仙姐廟

位於離島坪洲這間金花廟，是本地最有名的求姻緣、子嗣廟宇之一，據指金花娘娘是專門負責姻緣、求子的神明，保佑夫妻和合，幫助夫婦求子；在廟前有一副由善信送出的「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」對聯，感謝金花娘娘保佑又「夠靈」！

每年農曆四月十七日是金花誕，很多善信都不怕山長水遠嚟到離島，誠心來參拜祈福，望得金花娘娘庇佑。因為此廟十分有名，連阿姐汪明荃、曹達華、林蛟等等影壇前輩都來過參拜。

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相傳金花娘娘是一位廣東的巫女，因受人鄙視而投湖自盡，但發現其屍身竟然沒有腐壞，還發出香氣，自此被認定為水仙。（圖片來源：坪洲金花廟@FB）

傳說中金花娘娘位列天上九位大神之一，掌管生育、子嗣、護胎，故此多膝下無子的夫婦善信向金花娘娘求子，類似送子娘娘。（圖片來源：坪洲金花廟@FB）

坪洲金花廟

地址：坪洲永安街

網址：www.kamfatemple.org

備註：廟宇於每年農曆 4 月 16 日（金花聖母寶誕日前一天）與農曆 8 月 26 日（護法大將軍成道寶誕日）的 7 pm，在金花廟前舉行化幽及燒冥鏹儀式，並歡迎各善信參加。

坪洲仙姐廟 原來長征坪洲求好姻緣，除了可到金花廟，還可以去島上另一處求姻緣的廟宇－「坪洲仙姐廟」。仙姐廟是香港僅餘兩間保留拜七姐習俗的古廟之一，但坪洲這間有別於一般祈求女紅手藝進步，據聞求子也相當靈驗，亦能保佑有情人終成眷屬。

坪洲地方不大，如去開金花廟，也可順道遊覽仙姐廟。（圖片來源：forevanish@IG）

坪洲仙姐廟

地址：離島坪洲北灣

黃大仙廟內有一座為單身男女牽紅線的月老神像。（圖片來源：triztravel@IG）

02. 千里姻緣一線牽 黃大仙月老像

好多人以為到黃大仙廟只是拜神、求簽、拜太歲，其實這裡也有愛情專科：月老像！這裡是全港首間廟宇設有月老及佳偶天成男女神像的聖地，自從有月老及佳偶天成男女神像坐鎮後，就吸引更多年青善信入祠參拜，治癒天下男女的求愛之心。

相傳月老是姻緣之神，掌管人世間所有男女婚姻。俗語說「千里姻緣一線牽」，只要月老將紅繩繫於男女腳上，雙方必定締結良緣、結為夫妻。

▼按下圖看更多月老像相片及參拜方法：

月老手上拿著的就是無字天書，記載著世人姻緣的「鴛鴦譜」。（圖片來源：beebe_c@IG）

佳偶天成男女神像就放在月老像的左及右邊，很多善信都會將紅繩綑在銅像身上，渴望求得好姻緣。（圖片來源：fern4r@IG）

拜月老參拜方式：

第1步：男女善信誠心閉上雙眼

第2步：手掐手印及手執本園免費提供的小紅線 （現場有大張海報清晰指示手掐手印方法）

第3步：雙手掩蓋雙眼

第4步：直線行至對方性別的神像前

第5步：將小紅線輕輕一碰男/女神像腳部

第6步：再繫於神像與月老像之間的紅繩上

第7步：向月老祈求美好姻緣

第8步：如善信參拜後成功締結良緣，可攜同鮮花、水果或糕點還神

*如拜神後得美好良緣，記得回來還神。可以帶上老婆餅、鮮花、水果或糕點還神（有說可帶結婚當日所切的蛋糕）感謝神恩。

很少人知道黃大仙廟有月老像，求姻緣者記得一試。（圖片來源：aingptrwd@IG）

黃大仙廟

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號

開放時間：黃大仙祠 7am-5pm；太歲元辰殿及從心苑 8am-5pm

查詢電話：2327 8141

網址：https://www1.siksikyuen.org.hk

上環「濟公廟」是明星善信熱門參拜地，廟內除供奉濟公之外，內裡有和合二仙、地藏菩薩、月老等神祇，很多人前來祈求姻緣。（圖片來源：aingptrwd@IG）

03. 明星集中地 上環廣福祠​

說到星級姻緣廟，一家要提這間上環「濟公廟」——廣福祠。因為很多明星也曾到訪這間廟宇，步入廟宇後頭頂上掛滿塔香，塔香下隨時可見明星名人的名字，傳聞吳君如、王宗堯、李佳芯、蔡卓妍都曾來求姻緣或自身健康，所以有說是星級廟宇。

而廣福祠又名「百姓廟」，廟內除供奉濟公外，還有和合二仙、地藏菩薩、月老等神祇。想求姻緣的善信，可以拜和合二仙：相傳有對兄弟分別叫寒山和拾得，本來是文殊及普賢的菩薩轉世，玉皇大帝為考驗二人，就變了一位白蓮姑娘出來，令他們同時愛上她。但寒山和拾得得知真相後，二人都選擇出家為僧，白蓮亦被其兄弟情所感動，幫助二人建寒山寺。至此他們就變為「和合二仙」，只要善信向二仙許願，就能求得美好姻緣。

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上環「濟公廟」香火鼎盛，香塔下可掛上善信的名字，祈求姻緣或健康。（圖片來源：ciaollama@IG）

上環濟公廟（廣福義祠）

地址：上環太平山街 40 號濟公廟

開放時間：9am-5pm

就在灣仔寶雲道散步徑之上的姻緣石，可以行山及參拜，遠道而來夠晒誠意。（圖片來源：dedepurple@IG）

04. 石公石婆賜姻緣 灣仔寶雲道姻緣石

要拜姻緣，打正旗號求愛情的一定是灣仔寶雲道「姻緣石」！據說石公石婆能保佑善信「求配偶得配偶；求子嗣得子嗣」的神奇岩石。

姻緣的由來其實相當淒美：相傳在二戰結束後，一名女子與當時的一名日軍相戀，但卻遭受家人反對而私奔到山上。有說二人在大石柱旁殉情，亦有說他們餓死在山林最終化為石頭，會庇佑來拜祭他們的有情人。

而除了姻緣外，石公石婆亦保佑夫妻緣份、合家緣份、人緣、健康、合家平安、學業、工作、財運等等，可說是百求之神。而每月的農曆初六、十六及二十六均是最佳參拜日子，可前往求「姻緣六合」，傳統是要每月在這三個農曆日子，前來三次參拜；但駐場在石旁香檔的廟祝會替善信一次過辦儀式參拜，只需一年後回來還神即可，宜到場後向廟祝查詢。

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寶雲道姻緣石（圖片來源：khsew69@IG）

很多未有「著落」的男女，都指到姻緣可拜過後即有另一半出現。（圖片來源：mini4four@IG）

寶雲道姻緣石（圖片來源：khsew69@IG）

很多未有「著落」的男女，都指到姻緣可拜過後即有另一半出現。（圖片來源：mini4four@IG）

在樓梯中段是一個依石而建的石公石婆廟（圖片來源：theoezge@IG）

寶雲道姻緣石

地址：灣仔寶雲道中段姻緣石

交通：由灣仔沿灣仔峽道上至寶雲道，再沿寶雲道健身徑步行約 20 分鐘；或乘 15 號巴士於港安醫院站下車，沿寶雲道健身徑步行約 30 分鐘。

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