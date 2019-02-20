台灣歐盟迄今仍未啟動投資談判　歐盟官員：不會因中國影響洽簽

歐盟自2015年將台灣列入投資協定對象後迄今仍未啟動談判，有傳背後原因是中國大陸施壓阻撓。一名歐盟官員在周二（19日）表示，歐盟雖有一中政策，但不會因此排除與台灣洽簽雙邊投資協定（Bilateral investment Agreement，BIA）。惟台灣外交部早在去年11月就曾指出，是來自中國的壓力導致台灣及歐盟談不攏。

歐盟是台灣第五大貿易夥伴及最大直接外資來源，台灣則是歐盟在亞洲第六大貿易夥伴。歐盟在2015年公布「貿易及投資政策文件」，首度將台灣列為未來投資談判對象，其後更於2017年9月公布「貿易政策報告期中檢討文件」，表示準備與台灣展開投資談判。

歐盟代表與台灣代表就BIA舉行聽證會。（中央社）

歐洲議會國際貿易委員會（INTA）在當地時間周二下午3時30分至5時30分（香港時間周二晚上10時30分至周三凌晨0時30分）召開歐盟台灣貿易關係（EU-Taiwan trade relations）聽證會，主題為台歐BIA；出席者包括歐盟執委會貿易總署亞洲部代理總監貝爾茨（Peter Berz），台灣方面的代表則有經濟部國際貿易局長楊珍妮、歐洲商會主席何飛逸（Freddie Hoglund）及台灣中央研究院副研究員吳建輝等人。

貝爾茨在現場被質詢時解釋，啟動談判需要執委會授權，而自2015年至今歐盟與台灣已有設立聯合小組，至今開過5次會議，有助雙方更加認識彼此的投資政策。楊珍妮則強調台歐理念相近，對自由、民主及法治均有相同價值觀，且都是自由開放市場，合作將有助擴大雙邊投資。楊珍妮又提到，台灣正推動新南向政策，BIA可協助歐盟強化與亞洲的區域連結。

（綜合報道）