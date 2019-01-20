台巴簽署1.5億美元合作備忘錄　強化經貿和基礎建設

經過數個月的磋商，台灣外交部表示，台灣與南美洲友邦巴拉圭已簽署為期5年、總金額1.5億美元的雙邊合作瞭解備忘錄，未來合作將以社會救助、教育、住宅、基礎設施等計畫為主。

巴拉圭是目前台灣在南美洲唯一的友邦。巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年8月就職後，當年10月即率團訪台參加國慶典禮；台灣是他上台後第一個進行國是首次外放目的地。

阿布鐸返回巴國不久後，在Twitter上發布推文表示，在台灣，雙方達成了1.5億美元（約新台幣46億元）的投資案，以強化巴拉圭經濟、基礎建設和教育發展。外交部當時回應表示，那是雙方初步討論與後續努力的方向，相關細節仍須進一步討論。

台灣外交部發言人李憲章表示，阿布鐸政府期盼兩國除在原本合作執行的「興建平民住宅計劃」之外，也協助推動教育、社福、醫療等民生計畫。

台外交部指出，雙方經磋商後，去年底在巴拉圭簽署為期5年、總金額1.5億美元的雙邊合作瞭解備忘錄；未來合作將以人道及社會救助、教育、住宅、基礎設施等計畫為主。

同時，台外交部表示，上述備忘錄明訂相關工程、計畫應優先由台灣及巴拉圭業者承攬，並使用台灣品牌產品，為台巴兩國創造雙贏。外交部也強調，台巴邦誼穩固友好，雙方將繼續深化實質嘉惠兩國人民的各項合作計畫。

一名曾派駐巴拉圭的台外交官員對中央社記者表示，台灣過去在巴拉圭推動平民住宅計畫，協助改善偏鄉民眾的居住品質，深受當地民眾好評，當地一名婦人曾向這名官員表示，以前她住的房子比較簡陋、室內沒有廁所，直到這項平民住宅落成後，她住的地方才終於有了廁所可用。

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