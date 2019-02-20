【台灣總統大選】蔡英文宣布競逐連任　環時警告莫拿兩岸關係冒險

台灣總統蔡英文19日通過美國媒體宣布將於2020年再度參選總統，爭取連任。對此，大陸官媒《環球時報》20日發表題為「蔡英文逆勢參選，莫拿兩岸關係冒險」的社評，揚言若蔡英文為了選舉而嚴重觸犯「反分裂國家法」，大陸必須作出反應，加以打擊。

美國有線電視新聞網（CNN）19日報道，台灣現任總統蔡英文將於2020年再度參選總統，爭取連任。（CNN）

評論認為，目前台灣民調顯示，蔡英文的勝選前景堪憂，支援率低於國民黨的韓國瑜和朱立倫、無黨派的柯文哲等人，處在墊底的位置。鑑於她和民進黨的支持率都不高，屆時她主打兩岸牌，用比2016年選舉中激進得多的衝擊台海和平的主張來背水一戰，將不會有懸念。

評論指，「蔡英文接下來的逆勢參選將進一步攪動脆弱的局勢，從而導致新的台海危機。」又提醒大陸對台海局勢出現新的緊張做好充分準備，「我們不可能幹預島內選舉，但如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯《反分裂國家法》的言行，我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰。」

評論最後強調，台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一分，這樣的局面必須改變。又認為「當下的蔡英文比十幾年前的陳水扁還要弱，而大陸的力量如日中天。」

國民黨的王金平（左）及朱立倫（右）均表示會競逐2020年台灣總統大選。（資料圖片）

據悉，美國有線電視新聞網（CNN）最先公布蔡英文將於2020年競逐連任。報道稱，蔡英文在接受CNN專訪時稱，她將會繼續為台灣完成她的願景，並稱「任何現任總統都想要為國家做更多，以及完成自己議程上的事項。」

目前除蔡英文外，國民黨的王金平及朱立倫均表示會競逐來年的總統大選。

（綜合報道）