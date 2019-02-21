【同性婚姻】台內閣通過草案：準用民法結婚　繼承財產、收養後代

日前，台灣24歲青年趙守泉與75歲英國人古迪爾（Andrew Goodier）的婚禮受到關注。實際上，台灣有關同性婚姻的立法現也已進入重要階段。行政院今天（21日）通過專法草案，命名為《司法院釋字第748號解釋施行法》，刻意繞過正反雙方爭執不休的「婚姻」「伴侶」等名稱，施行日為今年5月24日，亦是大法官明訂的最後截止期限。 法案對同性伴侶的結婚、收養等權利作出規定，預計3月1日前送交立法院審議，立法院將在本會期完成三讀，而台灣也將正式成為亞洲首個同婚合法的地區。

台灣行政院通過專法草案，明訂同性伴侶可準用民法婚姻章規定辦理結婚登記。（資料圖片）

紛擾多時的台灣同性婚姻釋憲案有重大進展，行政院通過專法草案，明訂同性伴侶可準用現行《民法》婚姻章規定辦理結婚登記，享有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女等，惟不得共同收養無血緣關係子女；民法以外法律有關夫妻、配偶的權利義務亦一併準用，同時亦須遵守單一配偶相關義務。

行政院長蘇貞昌透過Facebook發布影片指出，過去窮人、女人和黑人都曾被歧視很長一段時間，而現在已是互相尊重、人人平等的社會。行政院作為最高行政機關，必須依法行政，尊重公投結果不修民法；但更必須尊重等同憲法效力的大法官會議解釋，亦即必須使相同性別兩人獲得婚姻自由的平等保護。

行政院發言人Kolas Yotaka則重申，同性伴侶一樣要受到婚姻規範，通姦、重婚罪一樣存在，還必須負擔守貞責任。外傳許多傷害同志的謠言，說專法代表「多P合法化、亂倫、人獸交、性解放」，這些法律本來不允許的行為，並不會因此專法合法化。

行政院還推出「同婚專法懶人包」↓↓

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這宗釋憲案起源於台灣第一位公開出櫃的男同志祁家威，他2013年再次登記結婚遭拒後上訴，遭最高行政法院駁回確定，遂於2015年8月正式向大法官遞交釋憲聲請。大法官2017年受理申請，並開庭言詞辯論，後於法定期限內的5月24日公布748號解釋，要求行政和立法機關在2年內完成立法或修法，保障同性伴侶「親密性及排他性之永久結合關係」。

正反雙方拉長戰線

行政院此次通過的專法草案為避免掛一漏萬，明定民法之外的其他法規，只要是關於配偶、夫妻、結婚或婚姻，以及配偶或夫妻關係所衍生的規定都將準用於同性伴侶，例如《國民年金法》的配偶連帶繳納義務、《所得稅法》的配偶合併申報、配偶免稅額、配偶扣除額及《特殊境遇家庭扶助條例》的認定標準等。

行政院的專法草案贏得不少挺同民眾支持，認為是現階段「兼顧釋憲和公投的最好方式」。不過反同婚組織就極力反對，例如「護家盟」透過Facebook指出，專法的規定「等同於認可同性關係為婚姻，破壞婚姻定義」，行政院漠視公投結果；「下一代幸福聯盟」則呼籲「政府應該制定《同性共同生活法》，而不是《同性婚姻法》，更不是偷渡民法婚姻規定的專法！」

值得留意是，依照大法官提出的限期，無論該項專法是否獲得通過，台灣的同性伴侶在今年5月24日後都可以辦理婚姻登記。但反同婚陣營會轉移陣地，或將改以提出「反同婚專法公投」，以及主張大法官的釋憲「違憲」。

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創亞洲首例 超越泰國日本

事實上，同性婚姻目前受到全球26國法律正式認可，但尚未有亞洲國家實行。日本東京都澀谷區於2015年4月起向同性伴侶發出特殊證書，相當於承認他們的非註冊同居關係，是亞洲地區邁出的第一步，其後東京都世田谷區、兵庫縣寶塚市等8個區市亦陸續跟進辦理，台灣的高雄市等10餘個縣市亦於2015年5月起陸續受理「同性伴侶戶籍註記」，僅有部分法律效力。

而一直以來在性別議題上較為開放的泰國，內閣已於去年底通過《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill）并送交國會審議，但相關法案未能做到平等婚姻保障。

（綜合報道）