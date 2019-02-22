台灣政大蔣介石騎馬銅像遭鋸「馬腳」　行動者稱：從根部去除威權

今（22）日凌晨，台灣政治大學後山的蔣介石騎馬銅像，遭波紅漆，及鋸斷一隻馬腳。 對此，自稱行動者的許哲榕，於今日召開記者會表示，這次發起的行動，主要希望台灣社會能夠正視島嶼所經歷過的威權歷史，再次記憶，展開對話。

蔣介石騎馬銅像鋸「馬腳」行動者於今日下午召開記者會，說明行動訴求。（鄭文翔攝）

據了解，許哲榕指出，之所以鋸除蔣介石銅像的馬腳，非選擇蔣介石頭顱，是因為整個轉型正義，並非以去蔣化為目標，反而應從最「根部」的威權體制參與者開始去除。

許哲榕認為，政大銅像的馬匹，正好象徵整個黨國體系及軍警特系統等威權共犯結構最底層的協力者。這次從馬腳的切除，也是做為出發點，希望台灣能在轉型正義的進程上，從基礎開始解構威權，進而邁向更民主自由的道路。

至於政大校方已在稍早獲知此事，並回應稱，將決定提出毀損告訴，並修復銅像。至於是否會懲處涉案學生，校方僅表示，會靜待警方調查結果。若涉案者是政大學生，會再進一步討論是否要以校規處理。

此外，台灣促轉會也就此事發表聲明，稱處理威權象徵，是促轉會的法定職責，實踐轉型正義，更是台灣政府的責任，然而，台灣民主轉型迄今已逾30年，卻遲至去（2018）年才成立促進轉型正義委員會。因此，才有年輕學子及民眾，因感轉型正義工程之急迫，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲。

促轉會強調，「本會可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。」

（綜合報道）