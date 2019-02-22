【恐怖情人】台大男高材生遭2女指控：施暴當性奴　傳短訊威脅

他人眼中的高材生，竟然是恐怖情人！ 此前，台灣大學生「台大宅王」張彥文2015年因求復合不成，當街砍殺女友41刀後，還親吻女友下體，當時案件一出震驚社會。 現在，台灣又傳出有2名女子跳出來，指控就讀台大的謝姓高材生，不僅將女友當成性奴軟禁、毆打，還傳訊威脅。

台大生謝男的前女友拍下自己被施暴的傷痕。（截取網絡）

據台媒報道，化名為W和L的兩名女子都曾和台大生謝男交往，其中W女是透過社團活動認識，對方追求時相當貼心，可是正式交往後卻完全變了樣。

只要謝男心情不好就會動手打人。有一次W女不顧反對和朋友去看演唱會，沒想到卻被堵在捷運站門口甩巴掌、揍肚子，常常不開心就捏胸部捏到瘀青，並且拿走她的衣物「軟禁」在男生宿舍裡，交往不到2個月一提分手就會哭鬧或威脅，後來雖然有報警，可是證據力不足，才改由母親陪同到法院聲請保護令。

謝男心情不好就會動手打人。（網絡圖片）

而另一名前女友L女聽聞後則表示，她對W女的遭遇感同身受，謝男剛開始追求她時，對她也很貼心，沒想到交往3個月後卻像變了一個人，「不管做什麼事都會兇我，甚至用『賤』等難聽的字眼罵我。」且謝男控制欲超強，不僅會定位她的手機和電腦IP，還會偷窺她上網的搜尋紀錄，有次她和謝男吵架，謝男竟然傳訊：「你他X的明天我拿刀子砍妳」，揚言要對她的家人、朋友不利、還會說自己要輕生，吵完後再發千字長文裝可憐，希望挽回感情。

由於謝男的行徑讓兩名前女友感到很害怕，甚至想起2014年的恐怖情人「台大宅王」張彥文，於是鼓起勇氣透過媒體向社會大眾揭發此事，除了避免讓更多女性受害外，也希望他能悔改，不要變成下一個台大宅王。

圖為此前「台大宅王」張彥文被捕後（右）的狀態。

當年台大宅王情殺案驚動全台，引起社會各界熱議。張彥文落網後供稱，自己是模仿在隨機砍人的方式，先是到住家附近的超市買刀，還上網參考《完全自殺手冊》後才犯案，堵到林姓女友時一度心軟，轉念想挽回戀情被拒絕，情緒失控才會猛砍41刀將人殺害。

（台灣ETtoday新聞雲）