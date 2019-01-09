【恐怖情人】南京女拖新歡「抖音」拍片　慘遭前男友持刀上門捅死

世上有一種情人，即使分手也要監視對方一舉一動，更會做出失去理智的行為。南京一名男子小黃就是這樣的「恐怖情人」，他因為看到前女友與其新男友合拍的「抖音」影片，就上門將她捅死。 目前，小黃被依故意殺人罪提起訴訟。他在庭上供述，自己本來只是要嚇唬一下對方，但後來覺得對方絕情，因此決定「給她點教訓」。

夢夢的父母向法院提起刑事附帶民事訴訟，希望法院判處小黃死刑，並賠償損失。（現代快報）

小黃和女友夢夢大學時期相戀，2017年大學畢業後，兩人一起到南京打拼。工作後不久，夢夢以性格不合為由提出了分手，還將小黃的聯絡方式封鎖。不過，小黃一直不願放手，經常找夢夢求復合；夢夢則一直不堪其擾，甚至還報過警。

去年7月，小黃在抖音上發現夢夢和一名男子在遊樂場玩耍的短片，後經證實是夢夢的新男友。小黃十分生氣，在網上購買了尖刀，帶著刀來到當地一間店鋪找夢夢。兩人見面後吵了起來，小黃用刀捅了夢夢臉部和頸部20多刀。

儘管周圍一直有人前來勸阻，但小黃一直用刀威脅他們 , 甚至向人群擲物。將夢夢殺死後，小黃準備自殺，但隨即又放棄，原因是「對自己下不去手」。

捅死女友是想「給她點教訓」

南京市中級人民法院周三（9日）公開審理此案，檢方以故意殺人罪對小黃提起訴訟。小黃在庭上供述，「一開始帶刀是想嚇唬她，後來我覺得她太絕情就想她死，給她點教訓。」小黃家屬則表示，如果能「保小黃一條命」，願意賠償30萬元（人民幣．下同），目前已經匯入法院的銀行戶口，希望可以和夢夢家人協商。

不過，夢夢的父母向法院提起刑事附帶民事訴訟，希望法院判處小黃死刑，並賠償損失123萬餘元。

（現代快報）