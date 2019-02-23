蔡英文：兩岸若開戰台灣承受首波攻擊　之後盼全世界站出來

台灣總統蔡英文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，透露自己將爭取參選連任，更談及對當前國際局勢、兩岸及台美關係的看法。 台灣總統府周五（22日）在官網刊登專訪的問答全文，其中蔡英文坦言，若兩岸開戰，台灣「自己會承受第一波的攻擊」，之後則希望全世界站出來，向中國大陸施加壓力。

蔡英文接受CNN專訪，透露自己將爭取參選連任，更談及對當前國際局勢、兩岸及台美關係的看法。（CNN Twitter截圖）

CNN記者瑞佛斯（Matt Rivers）在專訪中問及，若中國大陸明日攻台，蔡英文是否指望美軍出現？蔡英文回應道，台灣已經是24小時戒備狀態，當前的防衞能力能夠承受第一波攻擊，但她期待在首波攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來，對中國大陸「做一個很強烈的表示和壓力」。

蔡英文指出，中國大陸展現出不惜以武力擴充影響力的意志，區域內的國家只要像台灣一樣，不再屈從於這種意志，就很可能面對相同的武力威脅。她希望台灣周邊或理念相同的國家一起支援台灣，來守住台灣這個「在安全、產業或民主自由發展上非常重要的地方」。

她又提及，假消息和網軍攻擊已影響到台灣去年的九合一選舉，因而政府已着手檢討處理假消息，「因為這會傷害到台灣的民主。」她還指台灣已與其他國家展開合作，協力遏止假訊息散播。

（綜合報道）