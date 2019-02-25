【還願】赤燭再發聲明：冒犯他人絕非本意　望焦點回歸遊戲核心

台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）上周二（19日）正式推出後大受兩岸玩家歡迎，更有陸媒稱之為「國產遊戲之光」。惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸被全面封殺，更有人斥之為「台獨遊戲」。 繼上周六（23日）發聲明道歉後，開發團隊「赤燭遊戲」今日再發表聲明，稱冒犯他人絕非其本意，團隊會為事件負該負擔的責任和譴責，希望公眾把焦點回歸到遊戲核心。

赤燭遊戲在風波發生後發出第二次聲明，稱冒犯他人絕非其本意。（Facebook）

赤燭遊戲稱，目前網路上所流傳的訊息，包括「嚴重高估的還願銷量」、「針對遊戲內容的推測」、「假冒官方聲明的改圖」皆不屬實。所有官方資訊應持續關注赤燭遊戲的Facebook專頁與Steam頁面，以避免被錯誤資訊所誤導。雖然赤燭官方微博已經被關閉，但他們會持續與微博官方積極溝通。

聲明指，還願是一款以邪教害人為主旨，導致單純父愛釀成悲劇的作品。先前造成爭議的素材，是在整個團隊的失誤下出現，為極其不專業的表現，但絕無暗藏其它多餘的意識形態，或是攻擊現實人物之意圖。希望不要因為該元素誤植的關係，對遊戲其他元素過度解讀。

重申與合作夥伴無任何關係

赤燭又指，作為一家遊戲公司，唯一想做的事情是盡可能地提供深刻且良好的遊戲體驗，然而這一次因為失誤，辜負所有玩家朋友們的期待，同時也冒犯到許多人，「我們感到沉痛，這絕非赤燭遊戲的本意。」又重申，其所犯的嚴重錯誤與所有的合作夥伴皆無任何關係，對該負擔的責任和承受的譴責，赤燭絕對不會逃避，只希望所有傷害到赤燭為止，懇請不要波及所有無辜的合作夥伴們。

赤燭強調，希望大家能把焦點回歸到遊戲所傳達的核心，並期望所有人都能夠在遊玩的過程中得到完整的體驗。「畢竟把與遊戲內容無關的素材置入本是錯誤，不止破壞了大家對作品的體驗，同時也影響到非常多的人，這不是赤燭製作遊戲的目的與初衷。」而此事已進入商業協調階段，希望各界冷靜給予時間處理，這也是對他們最大的支持。