【還願】銷量1日內倍增破100萬　赤燭舊作《返校》「受惠」破50萬

台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）上周二（19日）正式推出後大受兩岸玩家歡迎，更有陸媒稱之為「國產遊戲之光」。惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸被全面封殺，更有人斥之為「台獨遊戲」。 不過，遭大陸封殺後，《還願》銷量反而倍增，銷量正式突破 100 萬；開發團隊「赤燭」的舊遊戲《返校》，亦「受惠」突破50萬銷量。

還願銷量再倍增，已突破100萬。（網頁截圖）

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早前報道，《還願》其中一個場景是牆上貼滿符咒的走廊，其中一張符咒的紅印上，竟印有「習近平小熊維尼」的篆體字；旁邊更有「呢嘛叭淇」四個大字，令人聯想是「你媽白癡」諧音。此舉讓大陸網友不滿，不僅大陸代理商宣布終止與赤燭團隊的合作關係，內地網絡上所有相關影片被下架、封鎖關鍵字，連赤燭的官方微博亦被禁止留言，赤燭團隊此後也因此發文道歉。

然而，《還願》銷量卻「逆勢」倍增。事件發生前，其銷量約為7萬套，「steamspy」23日統計，《還願》截至當日累計銷量突破20萬套，踏入20萬至50萬的水平；昨日（24日）統計數字再創新高，銷量踏入100萬至200萬套區間，亦在「steamspy」雄霸暢銷遊戲榜首位置。

《返校》（Detention）似乎也因為這場風波「受惠」，銷量大幅上升。（資料圖片）

周銷量名列第二 僅次《文明帝國VI》

另據Steam官網公布的最近一周（2月18號到2月24號）銷售排名，《還願》名列第二位，僅次於《文明帝國VI》（Sid Meier's Civilization VI）。值得一提的是，大陸遊戲網站「遊民星空」報道該排行榜時，避談《還願》取得第二名，並稱之為「台灣廠商獨立遊戲」（已鎖區）。

此外，赤燭團隊2017年推出的恐佈遊戲《返校》（Detention），似乎也因為這場風波「受惠」，銷量大幅上升。Steamspy 昨日的統計數字顯示，《返校》累積銷量突破50萬，踏入50萬至100萬區間。此前，《返校》的累積銷量約為40萬左右。