《巨流河》作者齊邦媛獲頒美印第安那大學榮譽博士

《巨流河》作者、國立台灣大學外文系名譽教授齊邦媛25日上午在台灣大學接受美國印第安那大學伯明頓分校（Indiana University Bloomington）榮譽文學博士學位，印大校長並親自到台灣頒發榮譽學位證書。95歲的齊邦媛致詞時提到50年前遺憾未能在印大完成學業，獲贈榮譽學位意義非凡；《巨流河》裡也記載了她留學印大的美好歲月。

《巨流河》作者、台大榮譽博士齊邦媛（右）獲得印第安那大學榮譽博士學位。（網絡圖片）

授予典禮於25日上午在台大行政大樓第一會議室舉行，印大校長孟世安（Michael McRobbie）親自來台頒發榮譽學位證書。

孟世安致詞時提到齊邦媛在《巨流河》中深深懷念留學印大的美好歲月；他盛讚齊邦媛日後的學術與文學表現，致力推廣台灣文學，增進各國文化間的理解與欣賞。印大授予榮譽文學博士學位表彰齊邦媛對世界文學的卓越貢獻，促進國際和諧，並開創學術新局，「不論處世與治學，她的智慧與毅力都足為表率。」

齊邦媛致詞時說，50年前因家務及公務「含淚離開印大校園」，遺憾未能完成學業，因此獲贈榮譽學位意義非凡。她感謝印大的學術訓練提升她返國後教學及研究表現，更讓她深信文學是連結文化、社會與人生的橋樑。

齊邦媛1924年生於遼寧,其著作《巨流河》與2009年出版，《巨流河》回顧了齊邦媛父親齊世英及其本人的生涯，記述了縱貫百年、橫跨兩岸的大時代故事。

(中國時報)