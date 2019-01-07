中國德語翻譯家張玉書逝世　未及見到《茨威格小說全集》出版

據內地「人民文學出版社」消息，中國著名德語翻譯家、北京大學教授張玉書於2019年1月5日下午1點57分，安詳離世，享年85歲。 據了解，張玉書翻譯的《茨威格小說全集》預計今年4月上市。

中國著名翻譯家張玉書日前逝世，無緣親眼見到《茨威格小說全集》出版。（翻設網絡）

中國著名德語文學翻譯家張玉書，是北京大學的教授，也是中國日耳曼學的領軍人物。張玉書教授日前在北京大學第三醫院重症監護室接受治療，但經醫療團隊連日照護下，仍不敵歲月，於1月5日下午1時許，離開人世，享年85歲。

張玉書1934年生於上海，50年代在北京大學學習日耳曼學。25歲那一年，他下放農村勞動，背誦海涅的詩歌，不使精神頹唐。直到文化大革命結束後的1979年，他才得以第一次前往德國。50多年來，他一直致力於日耳曼學的研究和教學工作，並通過翻譯席勒、海涅和茨威格的著作而享負盛名。

張玉書著有論文集《海涅·席勒·茨威格》，主編《海涅選集》《斯·茨威格小說集》，譯著茨威格的小說《心靈的焦灼》、《一個陌生女人的來信》等，同時，也有翻譯茨威格自傳《昨日世界》，劇作《瑪利亞·施圖亞特》（席勒著），作品《詩歌集》（海涅著）、《勒格朗集》《論浪漫派》等。

此外，人民文學出版社的策劃部主任宋強表示，「張玉書老師為我們翻譯了很多茨威格作品，他翻譯的《茨威格小說全集》正在人民文學出版社的出版過程中，預計今年4月上市，可惜他無法看到了。」

（紅星新聞）