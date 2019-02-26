台母子移居曼谷3年　回台數天即自殺雙亡　留字：請尊重我們

移居泰國曼谷三年的台灣七十四歲沈姓老婦和卅八歲陳姓兒子，五天前回台投宿台北市一家商旅；母子倆昨天（25日）被發現陳屍商旅房間，床頭有疑似清潔劑的不明液體和止吐藥。警方在現場找到遺物、字條，一本撕毀的存摺登載只剩約四萬元，懷疑因經濟因素尋短，原因還要調查。

警方調查，沈婦娘家十多年前從事成衣事業，婚後生下陳姓兒子，沈後來與丈夫離婚，帶兒子一同生活；2014年，陳移居泰國曼谷，沒多久沈婦賣掉內湖房產，三年前也移居曼谷。陳至今未婚，多年來母子相依為命，少與親友接觸，今年農曆春節，沈婦曾透過簡訊向胞兄拜年。

本月13日，陳透過網路預訂台北市松山區某商旅二間房，言明入住五天；20日母子搭機返台，直奔商旅投宿，直到昨天被發現陳屍房內。警方調查，死者兩人房間相鄰，五天都很少出門，三餐幾乎都是外送服務，也沒有親友拜訪。昨天中午房務人員發現兩人沒退房，到沈婦房內查看，見母子同躺床上，身蓋棉被沒氣息，立即報警。

警方勘驗兩人均無外傷，床頭擺放著二瓶殘留不明液體的塑膠瓶，有濃厚刺鼻味，瓶身類似清潔劑，但無標籤，現場還有吃過的止吐藥。另有一本撕毀的銀行存摺，上頭2016年還有近400萬元（約101萬港元）存款，但去年登載最後一筆款項，只剩下約4萬元（約1萬港元）。

經調閱監視器，二人前天傍晚還在商旅大廳活動，直到發現陳屍前沒有其他人進出沈婦的房間；沈婦房內找到分別給胞兄、胞妹的遺物，另有字條交代後事處置，還寫下「請尊重我們」等語，研判自殺。警方說，沈姓婦人和娘家已有十多年沒聯繫，家屬印象中沈婦身體健朗，應無特殊疾病。

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