一口氣做13項整容手術後鼻歪變形大細腿　25歲女遭狠飛後試圖自殺

2017年11月，來自哈爾濱的25歲郭小姐和另外兩個朋友一起在南京一家整容醫院接受了每人價值約8萬元（人民幣，下同）的整容手術。如今一年多過去了，郭小姐不僅有鼻樑兩側不對稱、其中一隻鼻孔不透氣、雙腿一粗一幼、手術部位麻痺等問題，其男朋友還因此與她分手，她甚至曾傷心至試圖自殺。 三人在手術後均出現各種問題，近日決定到醫院討回公道。

郭小姐2017年在南京的韓辰醫療美容醫院進行整容手術，手術後身體出現各種問題。（《揚子晚報》紫牛新聞）

郭小姐是在南京的韓辰醫療美容醫院進行整容手術。回憶起這場手術，郭小姐稱自己就像從鬼門關走了一回。由於手術項目太多，手術足足做了8個小時。郭小姐稱，手術後就連醫院的工作人員也驚嘆，「是不是不要命了，一下子做了這麼多項」。

手術後只住院數天 出現嚴重後遺症

根據郭小姐的手術票據，在手術名稱一欄裏竟然寫了13個項目，分別是：鼻部異物取出、假體隆鼻、鼻部矯正、鼻頭鼻翼縮小、去鼻中隔、耳軟骨鼻成形、重瞼、外眼角開大、肌力調整、大腿環吸、小腿整形、小腿肌肉調整、中下面部瘦臉術。郭小姐一共花了8萬多元，其中還有4萬元是貸款。手術結束後，郭小姐在醫院住了幾天，醫院就讓她匆匆出院。

經過了一段時間的消腫期後，郭小姐發現鼻樑左右兩側並不對稱，左側大於右側，而且左鼻孔明顯大於右鼻孔，其中一隻鼻孔更有不透氣、難以呼吸的問題。郭小姐做吸脂的一雙大腿不但一條粗一條幼，而且凹凸不平，非常不自然，手術部位還一直處於麻痺狀態。

郭小姐還聲稱，當時的手術其實還有部分項目沒有完成。她認為這些症狀都是由於手術不成功造成的。郭小姐傷心地說，因為自己鼻子的問題，相處多年的男朋友已經與她分手，她一度傷心至試圖割腕自殺。

郭小姐進行手術後出現各種問題，其男朋友還因此與她分手，她甚至曾傷心至試圖割腕自殺。（《揚子晚報》紫牛新聞）

院方：不能認定問題是院方手術導致

郭小姐等人近日回到韓辰醫療美容醫院反映問題，該醫院醫務科的杜科長回應郭小姐腿部一粗一細的問題時稱，進行吸脂手術後，每個人都存在個體差異，有的人是會出現這樣的情況。杜科長還強調，郭小姐在做手術前已經簽了術前同意書，在同意書上院方已經明確告知了手術的風險，其中鼻子傾斜就在其中。

院方還認為，郭小姐在手術後一年多才到醫院反映問題，在這一年中很有可能是外力導致郭小姐的鼻子變歪，腿部受力不均也可能導致一個腿粗一個腿細，所以他們不能認定郭小姐出現的問題是院方手術導致的。對於杜科長的解釋，郭小姐等人無法接受，雙方仍然在繼續磋商。

（《揚子晚報》紫牛新聞）