廈門再招8名台灣人赴陸當「村官」　台陸委會指違反兩岸條例規定

官媒《人民日報》在年初期間，曾宣傳目前已有66名台灣人擔任廈門社區主任助理，據最新消息公佈，廈門市海滄區人民政府近日又展開新一波「徵才」。 對此，台灣陸委會表示，前往任職構成違反兩岸條例規定，台內政部已著手調查。

廈門市海滄區政府網站2月23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告。（海滄區人民政府）

據了解，廈門市海滄區人民政府近期又發布了「關於增聘8名台胞擔任海滄區社區主任助理的簡章」，招聘條件第一條為認同「九二共識」，支持兩岸關係和平發展和中華民族的偉大復興。

按招聘條件來看，應徵者必須具有台灣戶籍、45歲以下、具大學及以上學歷，且必須畢業於中國大陸以外的高等院校、具3年以上工作經驗，且現不在中國大陸工作。

事實上，今（2019）年開春，人民日報海外版1月3日即推出「福建吸引實習就業創業台青1.9萬多名」報道，並指出廈門市已有66名台灣人擔任社區主任助理。

此外，這篇報道還說，平潭聘請台灣村里長擔任村（居）委會執行主任，已有8名台灣村里長擔任9個村（居）委會執行主任。

而如今，廈門繼續招聘台灣民眾到大陸擔任社區主任助理等基層行政職，可見現在的兩岸僵局，並不影響大陸地方政府推進對台工作的決心。

不過，有關台人赴陸擔任社區主任助理一事，台灣陸委會也多次出面呼籲台灣民眾切勿違法，並說明台灣人擔任社區主任助理，已構成違反兩岸條例第33條第2項規定，台灣內政部也會依法進行調查。

此前《多維新聞》曾發表評論稱，北京在蔡英文上任之後已然啟動統一進程，無論台灣方面如何「呼籲」，也是難以喝止「習近平吹響統一集結號之後的地方迴響」。

（綜合報道）