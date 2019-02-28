蘇貞昌稱若兩岸開戰將「拿掃帚跟他拚」　陸網民即網購掃帚相贈

台灣行政院長蘇貞昌22 日在台灣立法院備詢時表示，若兩岸真的開戰，「有個掃把，我都拿起來，絕不投降」，表達「保護台灣的決心」。 消息傳出後，即有大陸網民在淘寶上訂購「好掃帚」，寄到台北行政院送給蘇貞昌，他特地選高2.2米「不扎手，不彎腰款」，金額共51元人民幣。 台灣網民說「感謝大陸朋友協助台灣強化國防軍事力量。」大陸網民則笑稱:「這是資敵啊！」

國民黨立法委員賴士葆22日質詢蘇貞昌，問「如果兩岸真的開打，院長要不要衝到第一線？」對此，蘇貞昌引用已故英國首相邱吉爾曾說過的一番話「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道，我們絕不投降」，又說若兩岸如果真的開戰，「給我一支掃帚我都跟他拚」。

蘇貞昌的講話引起熱議，有人批評其語言輕率，也有網民讚揚蘇貞昌決心堅定，此外還有被台灣網民將其PS成哈利波特。而統一促進黨總裁「白狼」張安樂還特別帶棺材到立法院抗議，嗆蘇貞昌說：「要死你們先死。」

27日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會上，國台辦發言人安峰山也對此發表評論，他說，台灣方面政治人物近期頻繁地發表充滿敵意的挑釁言論，不斷煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，為了撈取一點可憐的選舉私利，不惜把台海和平和臺灣同胞的福祉推到危險的邊緣，他們的所作所為猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。

消息也引起大陸網民關注。有網民表示，已經贈送蘇貞昌「防禦神器」。網民發布的截圖顯示其從淘寶訂購竹掃帚，寄到行政院送給蘇貞昌院長，他還特地選高2.2米不扎手，不彎腰款，金額共51元人民幣。

（綜合報道）

兩岸網民熱議：

「這他X的是資敵！這武器怎麼能輕易洩露出去！」

「這算軍火交易嗎」

「哈哈哈哈 標題想好了《心理戰？強國網特向蘇貞昌院長郵寄不明危險物品以示威脅 行政院回應：已有應對措施》」

「看大陸人民對蘇多好，都自己花錢送武器裝備了」

「這是最新型的攻防合一武器，無添加，不吃油的環保型大殺器，具有容易獲得的特性，可提高二三四次抵禦攻擊能力。」

「這掃把能隱形嗎？可與殲—20對抗嗎？飛行距離有多少?」