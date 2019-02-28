二二八事件72周年　新黨斥民進黨篡改歷史：英靈認同的祖國是中國

紀念228事件72周年，新黨青年軍今天（28日）一早前往總統府前的白色恐怖政治受難者紀念碑辦「悼念白色恐怖受難英靈」記者會，批評民進黨與台獨勢力篡改歷史真相，將盼結束內戰的白色恐怖英靈扭曲成台獨悲情。

新黨認為，台灣人民何其無辜，在國共內戰下遭受白色恐怖，現在又在民共對抗下遭受綠色恐怖，唯有和平統一，台灣人民才能擺脫枷鎖，找到出路。

新黨也批評，民進黨與台獨分子已利用英靈獲利，前總統馬英九與國民黨也配合篡改歷史，更點名號稱最愛讀「共產黨宣言」的文化部長鄭麗君，是否看過六張犁和馬場町，被國民黨槍斃的都是哪些人？

新黨表示，多年來被民進黨利用為政治提款機的白色恐怖受難英靈，絕大多數認同的祖國是中國，他們希望「停止內戰，和平統一」的遺志，不見容於國民黨威權時代，現又遭受民進黨威權的迫害。

新黨認為，過去國民黨在國共內戰下，抱持漢賊不兩立思維，以威權體制鎮壓主張與中共和談統一的人士，並將黨外、台獨的政治勢力都打成中共同路人與以整肅。

新黨批評，如今民進黨一邊消費白色恐怖受難英靈鮮血，一邊竟繼承國民黨手法，悍然否認九合一選舉展現民意，將台灣人民意志扣上中共滲透結果，甚至下令情治單位加重保密防諜考績，製造綠色恐怖，妄圖威權復辟。

新黨舉例，228事件中起身對抗國民黨軍隊的「二七部隊」，以及之後在冷戰反共幽靈下遇害的白色恐怖受難英靈，追求結束內戰、祖國統一的「革命豪情」，在民進黨與台獨勢力長期誤導下，被扭曲成台獨悲情，篡改歷史真相。

被指涉共諜案的新黨發言人王炳忠說，兩岸早和平交流，民進黨卻仍大開民主倒車，以轉型正義之名執行不義，承襲過去國民黨打壓異己手法，將民主選舉結果說成中共滲透；勾結外國勢力，利用情治特務炮製共諜，製造冤案。

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