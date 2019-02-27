「二二八」72周年前夕　台獨人士向蔣介石銅像扔魷魚粥抗議

今日（27日）是台灣「二二八事件」72周年前夕，台獨組織「台灣國辦公室」主任陳峻涵中午帶兩袋海鮮魷魚粥（魷魚糜）到台北中正紀念堂，闖入管制區將粥扔向蔣介石銅像，被現場人員制止並由警方帶回轄區派出所。

台灣國辦公室主任陳峻涵今天中午到中正紀念堂潑粥抗議。（資料照片）

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「台灣國辦公室」Facebook今日發布一段影片，顯示中正紀念堂今日中午的儀隊交接儀式過後，陳峻涵突然拔腿衝向蔣介石銅像，高喊「殺人魔王」，再兩度朝銅像扔魷魚粥，引起現場觀眾驚慌。在場保安和警員立即上前制止，並由警方將他帶回轄區派出所。

警方事後表示無人受傷，初步了解犯案動機為政治因素。由於中正紀念堂主管機關為文化部，將視其後續是否提告，再做後續處理。

「台灣國辦公室」：提醒台人勿忘228

「台灣國辦公室」事後在Facebook發布新聞稿，稱文化部長鄭麗君被掌摑事件鬧了兩天後無聲無息，社會大眾隨即將目光投注在2020的總統大選的人選上，忘記轉型正義這重要課題。「台灣國辦公室」要提醒最該為轉型正義負責任的總統蔡英文，切勿讓台灣人民因為轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨。

新聞稿又指，228大屠殺造成無數的悲慘故事，當中有些故事被以某種型式流傳下來，「喝魷魚糜」便是其中之一。時任228事件處理委員會常務委員林連宗參議員，因故於3月9日留宿李瑞漢、李瑞峰律師家中，由於物資缺乏，李氏兄弟只能以僅有的魷魚糜招待，席間三人被軍人強行捉走，從此下落不明。因此，「台灣國辦公室」特別以「魷魚糜怒砸蔣介石」的舉動，提醒台灣人民莫忘228的慘痛教訓，也藉此凸顯中正廟暨全國各地蔣介石威權銅像存在的荒謬性。