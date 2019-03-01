借展日本顏真卿真迹《祭姪文稿》回台　台北故宮：將休息3年以上

在嚴密戒護下，台北故宮早前出借東京國立博物館「書聖之後—顏真卿及唐代書法特展」的包括顏真卿真迹《祭姪文稿》等4件唐代文物已運回台灣。台北故宮表示，未來將在文物庫房休息3年以上才會再對外展出。

日本女星吉岡里帆也有參觀此次顏真卿書法的展覽。（網上圖片）

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「書聖之後—顏真卿及唐代書法特展」於2月24日落幕，在特展中，台北故宮博物院一共出借顏真卿真迹《祭姪文稿》、《懷素自敘帖》、《褚遂良黃絹本蘭亭》、《懷素小草千字文》等4件唐代著名古物，堪稱是展場中的最大亮點。為期42天的展期中，共吸引約19.9萬名人次到東京博物院參觀，甚至連日皇明仁夫婦、安倍晉三首相母親等人也都共襄盛舉。

《祭姪文稿》寫於唐玄宗天寶14年（西元755年）年間，其時節度使安祿山兵變，勢如破竹直搗京城，顏真卿堂兄顏杲卿和其子顏季明鎮守常山郡（今河北省正定縣），結果顏氏一門30多人死亡。兩年後，顏真卿收復常山郡，命人尋回顏季明屍骸。顏真卿悲憤莫名，遂揮淚寫下全名《祭姪贈贊善大夫季明文》的《祭姪文稿》。

由於《祭姪文稿》幾乎可說是唐代書法的最高代表，而且是富有感情的真迹、無法複製，故此次台北故宮出借一事意外的激起中國大陸輿論反感，以「展一次傷一次」等說法來批評。

儘管兩岸輿論紛紛，但顏真卿在東京的展期仍順利結束。台北故宮今（1）日發布新聞稿說明，出借的文物已在雙方工作人員的嚴密戒護下安全返回故宮。台北故宮同時強調，文物借展外出，除了事先審查古物狀況、評估是否適合借展，且在文物運送出、返回的過程中都會採取嚴密周全的保全措施。

（中央社）