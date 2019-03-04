台外長吳釗燮：大陸冀動搖部分邦交國　今年或有爭奪戰

台灣外交部長吳釗燮今天（4日）表示，掌握到部分邦交國有動搖，也看到中國大陸動作加多，今年可能會有邦交國爭奪戰。 吳釗燮稱外交部的確有壓力，但他認為外交部應該「守得住」，外交部非常努力維繫邦交。

去年多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多與台灣斷交。圖為去年5月，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與多米尼加外長巴爾加斯簽署聯合公報，兩國正式建立外交關係，多米尼加宣布與台灣斷交。（新華社）

吳釗燮今天赴立法院報告。報告內容指出，在台灣對外關係方面，中國大陸並未停止打壓，包括影響台灣邦交國、反對台灣與其他國家提升關係、擴大「一中原則」國際標準化，甚至以假訊息干擾，並企圖削弱台灣主權，限縮台灣在國際生存的空間。

報告：邦交國有不少對大陸「存在不實際幻想的政客」

報告又指出，由於中國大陸近年面臨許多挑戰，不排除北京當局為轉移面臨的內外交迫壓力，近期藉機加強奪取台灣邦交國，及打壓台灣參與國際事務。報告又稱，台灣的邦交國有不少對中國大陸「存在不實際幻想的政客」，但外交部仍會全力維繫現有的17個邦交國。

根據資料，去年有多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多與台灣斷交，目前台灣的邦交國已降到17個，分別為基里巴斯、馬紹爾群島、瑙魯共和國、帛琉共和國、所羅門群島、吐瓦魯、伯利茲、聖文森特、危地馬拉、海地、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖盧西亞、聖基茨和尼維斯聯邦、伊斯威帝尼王國（舊稱斯威士蘭）、教廷梵蒂岡。

（綜合報道）