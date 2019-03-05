台首缺席世衛流感疫苗選株會議　蔡英文：涉政治考量已表強烈抗議

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在北京舉行流感疫苗選株會議，但台灣衛生福利部直到當日凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來首度缺席。 針對事件，台灣總統蔡英文稱會議因政治考量，導致台灣無法參與，又說已表達強烈的抗議，強調防疫不應該有國界。

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在北京舉行流感疫苗選株會議，但台灣衛生福利部直到當日凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。（資料圖片）

昨日下午，蔡英文在總統府接見馬紹爾群島國會議長凱迪伉儷訪問團一行人。她致詞時表示，早前在北京舉行的世衛流感疫苗選株會議，因為政治的考量導致台灣無法參與，不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，對此，「我們已經表達強烈的抗議」。

她強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為「特定國家」的政治立場受到影響，阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害國際社會對防疫的共同努力。

蔡英文又說，台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關的組織、活動的參與，確保台灣人的健康權益，對國際社會能夠做出更多的貢獻。

台外交部：WHO將申請轉知陸方

據了解，對世衛流感疫苗選株會議舉行當日才收到邀請一事，台灣外交部稱，得知衛福部有意派員參加後，已立刻請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處提出申請。但WHO仍依據2005年與北京簽署的秘密備忘錄，將申請轉知陸方，且遲至會議當天才通知台灣同意派員，導致台專家準備時間不足無法成行。駐日內瓦辦事處也已向WHO秘書處提出抗議。