【我現在就要搞妳】台獨教授遭控約會強暴　受害女泣：他下體有毒

台灣輔仁大學哲學系教授沈清楷，2月1日遭到畢業女學生控訴其強暴、劈腿、傳染性病，並導致該女生情緒崩潰。目前，輔仁大學已組成性平調查小組接手調查。 不過，2月27日這名畢業女學生又再度爆料，稱「目前已有4名受害學生私訊與我聯絡」，指出沈姓教授用相同手法約人到家中，呼籲更多受害者站出來向性平會檢舉並一同受訪。

圖為沈教授參與台灣太陽花學運所攝。（截取網絡）

台灣獨立建國聯盟副主席、台灣輔仁大學哲學系教授沈清楷，被傳在2015年間，和系上學生A女發生性關係，但事後不理。A女便於近日在台灣網絡平台《Dcard論壇》發文，指當時遭沈教授約會強暴，且此事曝光後，有3名女學生私訊與她聯絡，表示曾與沈交往過，A女認為沈嚴重違反教師倫理，應該離開教育界。沈清楷則回應，「已委託律師處理本案件，否認約會強暴等指控。」

據台媒報道，2015年大四剛開學，A女選修沈清楷開設的《當代法國哲學》，她借課本給同學一起看，課後沈透過臉書傳訊給她「謝謝妳，借書給同學」，二人因此有了私下的互動。

當時A女想跟沈請教「台獨議題」，沈就約她課後一起吃消夜，也多次邀A女回家續攤，沈對A女說，家裡有書房，A女可留宿再去上課，當時A女認為，沈平常上課內容和形象都非常有正義感，便答應去老師家中繼續聊天。

直到2015年12月19日，沈清楷第3次邀A女到家中，A女提議一起看電影並帶筆電赴約，但到了沈家中，只有臥室開燈，沈直接帶A女進臥室，二人在床上看電影。

A女表示，電影看到一半，沈清楷說累了，就關燈睡覺，在床上開始親吻她，摸她下體，讓她很不舒服，A女當下閃躲拒絕，告訴沈「不想在師生期間發生關係，等畢業後再說」。

但沈清楷仍堅持要，還說「我現在就要先搞妳」，A女持續拒絕，沈覺得掃興，臉色不悅，雙方各自睡去，但沈卻趁A女凌晨睡著後，強脫內褲，硬上得逞。

圖為A女在網絡平台的文章。（翻攝網絡）

師生發生關係後，A女說自己整個人恍神，沈便抱著她安撫情緒，說愛她，A女因此相信二人是交往，沈會找她去研究室，在研究室內也發生多次親吻和摸下體的親密行為。

沒想到，2016年8月，A女發現私處長了水泡，經醫生確診後發現，竟是生殖器疱疹病毒第二型（HSV-2），她大受打擊，逼問沈是否有多名性伴侶？但沈一直不願正面回應，二人因此關係漸壞，於2017年1月初分手。

A女表示，事件曝光後，友人幫她在Facebook發布相關資訊，截至目前，共有3名女生傳訊息表示在輔大就學期間，都和沈清楷交往過，而且時間互相重疊，其中2位是哲學系學生，另1位是他系修課才認識沈清楷。

圖為疑似沈清楷辦完事後穿上衣服的背影。（截取網絡）

這3名女生中，B女得了憂鬱症，C女是讀大二時和沈清楷交往，當時她不知道沈清楷同時和多人發生關係，但自己也有生病，目前和沈無聯絡。

事件爆發後，輔仁大學在2月13日召開臨時系務會議，並決議由性平會調查，同時暫停哲學系副教授課程，轉由代課老師協助。

至於遭指控的沈清楷也於日前發出聲明表示，由於此事已進入性平會審查程序，他身為當事人應當靜待調查，「因此恕我暫不回應任何衍生自匿名網路資訊的批評與質疑。我將在性平會中，針對所有的疑問提出相關說明。」、「我能理解許多與我並不認識或不熟識者對我的不諒解，乃基於真誠的正義感與道德感使然，也感謝朋友們的關心與批評指教。」

（綜合報道）