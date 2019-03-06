《環時》稱日方「不考慮」台日安保合作　台專家指翻譯不準確

台灣總統蔡英文日前表示，希望與日本就安保問題直接對話。大陸官媒《環球時報》隨即發文反擊，引述日本外務省官員回應指，日方不考慮有關建議。 台灣的中央研究院近代史副研究員林泉忠反駁指，《環時》可能翻譯錯了。

《環球時報》指日方不考慮與台進行安保對話。（網絡截圖）

日本《產經新聞》於本月2日以大篇幅刊登台灣總統蔡英文的獨家專訪。蔡英文談到了台美關係和台日關係等議題，並首度表明想與日本就安保問題直接對話。

《環球時報》隨即於3日後發文反擊，指得到日本外務省國際報道科獨家回應，表示日本政府「不考慮」就安保領域與台灣當局進行對話。日本對台基本立場遵守1972年簽署的《中日聯合聲明》，和台灣的關係是非政府間實務關係，並自始至終維持這種關係。報道得到許多華文媒體的引用，大多以「日本打臉蔡英文」為題。

台灣的中央研究院近代史副研究員林泉忠在臉書表示，在與日本外務省友人聚餐後，得知日本外務省所謂的「不考慮」回應，其實並不準確，原話是「考えていない」，準確翻譯應是「沒有在考慮」的意思。「沒有在考慮」，意味著當下可能有想到這件事，但還沒進入考慮的範圍內，而「不考慮」則是指知道此事，但從未有這樣的打算，語意上並不相同。

有台灣的網民留意到，除了華文媒體引用《環球時報》的報道外，其他日本或外國的媒體，都鮮見有類似報道，日本官方亦未有證實該說法。而台灣的外交部發言人指，已收到日方回應的訊息，但不方便公開細節。