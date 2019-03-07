【2020台灣總統大選】前立法院長王金平正式宣布參選

在台灣，前立法院長、國民黨籍立委王金平今天（7日）宣布參選2020年總統。他在記者會上表示，將結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。

王金平於早上10點10分在台北國際會議中心頂樓召開記者會，正式宣布參選總統，並發表參選演說及競選標誌。雖然現場氣溫偏低、雨勢不斷，仍吸引大批支持者到場站台，現場「總統好」、「凍蒜」（閩南語，意為當選）聲不斷。

台灣前立法院長、國民黨籍立委王金平（圖）正式宣布角逐2020年總統大選。（資料圖片）

王金平指出，台灣是世界不可或缺的一部分，要讓世界看到台灣的貢獻，沒有台灣的研發，蘋果（Apple）的智能手機無法上市。

他又指兩岸必須「終結戰爭」，認為台灣過去20年的政黨輪替，產生無謂的仇恨及對立，帶來嚴重內耗。未來4年，台灣需要冷靜、理性、團結，不應再陷入統獨爭議的死胡同，「給我4年，我有自信，可以帶領大家實現願景，讓台灣發光發熱。」

記者會現場除各界代表與會外，多位中國國民黨立委包括顏寬恆、呂玉玲、廖國棟等，以及前彰化縣長卓伯源、前考試院長許水德、前內政部長李鴻源、前經濟部長王志剛等人都到場參加。

國民黨中常會日前決議總統初選採7成民調、3成黨員投票決定，目前表態角逐者包括前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等人。

（綜合報道）