買戰機後蔡英文就能訪美？　台國防部澄清：增購戰機無關選舉

台灣國防部昨（6）晚証實，已向美國提出増購66架F-16V戰機的計劃，台媒也隨即出現報道，宣稱美國開出天3900億台幣（約合992億港元），並認為這可能與蔡英文爭取前往美國有關。

此前，多維新聞獨家披露台灣F-16V戰機地面測試消息與照片。（新竹市航空攝影協會/福爾摩沙軍事影像通訊社臉書）

今（7）日下午，台國防部舉行臨時記者會，由副部長沈一鳴上將主持，否認媒體相關說法，連下轄的空軍司令部也發出新聞稿澄清。

據了解，自台灣確定提出增購戰機消息以後，外界開始傳出「戰機買下去，蔡英文可以直接去美國」等說法，對此，「台灣政府高層」對於軍購被指「天價」、「選舉考量」大表不滿，因此要求軍方立刻開記者會澄清。

台灣空軍表示，三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，前瞻未來作戰需求，自2003年起，即依當面敵情威脅，展開新式戰機評估，並納入「十年建軍構想」規劃籌購作業。

台空軍司令部強調，由於裝備型式不同，價格有所差異，仍待美方回復後，台灣再行議價。至於有關台媒報道，本案係由「美國主動提議」、與「台灣總統大選」、「有利總統訪美」有關，以及「美開天價4000億元」等內容均純屬臆測，完全與事實不符。對此，台國防部表達嚴正抗議，要求不實報導媒體澄清更正，並籲請媒體勿以訛傳訛，造成外界誤解，特再澄清說明。

（多維新聞）