台灣正式對美提出66架F-16V戰機增購案　專家：戰力可匹配殲-10C

據台媒今（6）日報道，台灣國防部已於2月27日正式向美方提交發價申請書LOR （Letter of Request），增購66架F-16V戰機的需求。 不過到目前為止，台國防部仍未對此消息發表回應。

台灣已向美國正式提出採購66架F-16V戰機，但是價格還待雙方議定。（美國空軍）

長久以來，為加強防空戰力，台灣一直與美國商議，期望增購一個聯隊、66架F-16V戰鬥機，但礙於戰機價格因素，及其他政治問題，有關台灣採購F-16V一事拖延許久。

外傳，每架F-16V單價約在7千萬到9千萬美元（約合5.5億至7億港幣區間），並包含新F-16V機隊人員訓練、2年整體後勤與相關新型空對空、空對地彈藥等，總價初估130億美元（約合3兆港幣）。

據了解，F-16V是美國洛克希德馬丁公司對F-16戰機提出的最新改良方案，主要是換裝新式的APG-83主動電子掃描雷達（AESA），將其偵搜能力接近F-35等下一代戰機。

對此，台灣軍事專家鄭繼文認為，F-16V戰機不管在雷達、空電與電自戰系統，綜合起來都比台軍現有戰機在作戰效率大幅提升，戰力足以匹配解放軍殲-10C戰機。

鄭繼文指出，F-16V擁有最新規格，AESA（電子主動掃描陣列）雷達，雷達不僅可以看得遠、操控能力更好，加上最新的空電與電子戰系統，比起台軍現有F-16A/B都強上許多，飛機性能可以滿足台軍未來空防需求。

不過，但他也點出，F-16V還是有致命問題，就是起降方式依舊需要傳統跑道，並非垂直或短場起降戰機，因為在戰時台灣跑道非常容易被敵方炸毀，因此採購F-16V無法滿足空軍最急迫需求。長期來看，還是得持續向美方爭取購買F-35戰機，才能解決跑道戰時被摧毀的致命問題。

至於F-16V戰機單價是否過高，鄭繼文分析，台灣對美軍購不僅是軍事問題，更是政治問題，買先進武器，不僅可提升國防能力，還可以與美國做更好的政治連結，且附帶效益是長期來看，能讓解放軍思考對台得更慎重處理，因此不能光以一架戰機單價來判斷貴或不貴。

此外，根據美國高層人士透露，蔡英文政府正規劃動用特別預算，來支付該軍購案至少大半金額。但有軍方人士說，此案總價未定，須視內部規格，不能與其他國家購案對比。

（綜合報道）