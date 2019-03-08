柯文哲訪美行程曝光　會晤層級比桃園市長還低？　

台灣台北市長柯文哲，預計3月16日至24日赴美，一連走訪紐約、華盛頓、波士頓、亞特蘭大等四個城市，其中17日確定和哥倫比亞大學東亞研究所教授黎安友（Andrew Nathan）會面，20日則會在美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）演講，內容除了會提及台灣民主自由和平外，還將分享自己的執政理念、價值觀，和對台灣內外情勢的看法。 不過，柯文哲此行曝光後，似被外界解讀為訪美會晤層級被降低。

圖為柯文哲日前慰問台軍的模樣。（台北市政府）

根據台北市政府今（8）公布的訪美行程草案，柯文哲預計3月16日晚間前往美國，首站紐約落地以後一早將和美國著名中國研究專家、紐約哥倫比亞大學教授黎安友會面，隨後參觀紐約當地景點，並參與台商、僑界見面餐會。

3月18日，將拜會台北駐紐約辦事處，柯文哲也將以「台北市永續發展簡報會」進行短講，並拜訪紐約市政機構，隨後乘車前往華盛頓。

至於外界最關注的「華府行」，台北市政府表示，柯文哲將在3月19日參訪國會大廈、林肯紀念堂等，晚間駐美代表處則會在雙橡園舉辦歡迎晚宴，20日則會在傳統基金會進行全英文公開演講。

不過先前傳出的可能會拜會美國國務院、國防部等行程，則是完全未見，也未像桃園市長鄭文燦般，拜會美國白宮官員，因而被外界解讀是訪美會晤層級被降低。

對此，台北市政府發言人表示，今天公布的訪美行程是暫定版本，很多行程都還在確認中，行程也都是透過駐處安排，一切都尊重，也沒有層級不夠，或是行程不夠滿的問題。

此外，這次柯文哲赴美也衍生一些風波。也就是一般台灣官員要去美國，需正式填寫非移民簽證的申請書，稱為Nonimmigrant visa application，也是美國移民官口中的DS-160。

值得注意的是，DS-160申請單裡頭的安全及背景資訊（Security and Background Information），便要求申請者需回答「你是否曾經直接涉及強制人類器官或體組織移植？」。

這對於始終認為柯文哲「參與器官販賣」的論者而言，無疑是一個證明自身判斷無誤的機會。也因此，這些人便利用此次機會大聲疾呼，台北市長柯文哲針對此一問題，應如實回答，否則後果不堪。對此，台北市政府發言人皆回應，柯文哲申請赴美簽證「目前都很順利」。

（綜合報道）