柯文哲「城市外交」首站以色列　幕僚拍市長合照遭以方拒絕

正在以色列參訪的台北市長柯文哲，周一（25日）參訪猶太人大屠殺紀念館。本身是228受難者家屬的他，談起受訪心得，直言「看歷史可以給人反省」，並再談自己對於「轉型正義」的看法。 柯文哲緊接著周二（26日）與特拉維夫市長Ron Huldai會面，然而期間台北市府幕僚欲拿手機拍照時，卻被對方的秘書阻擋，要求會後再拍，且不能拍「兩位市長的獨照」，只願意拍團體照，讓場面一度尷尬。

圖為柯文哲參訪以色列猶太人大屠殺紀念館。（台北市政府提供）

以色列是柯文哲此次外訪的首站，他周一（25日）參訪猶太人大屠殺紀念館時，重申自己對於台灣「轉型正義」的看法，強調第一是要解決當前問題、第二是預防以後再發生、第三才是追究以前的責任，而且順序要對，做起來才會比較平順。

柯文哲說，以前都很好奇為甚麼以色列人這麼團結，直到參觀大屠殺紀念館後才知道，二次大戰時德國總理希特勒對猶太人進行「最後方案」的種族滅絕，多達600萬猶太人被殺死，實在太痛了，「shock damage」（震撼衝擊）太大，造成以色列到了可怕的團結程度。

台北市長柯文哲參觀耶路撒冷的哭牆。（台北市政府提供）

柯文哲隨後在周二（26日）與特拉維夫市長Ron Huldai會面，雙方談到高房價、交通堵塞等問題，柯則是邀請對方赴台北參加智慧城市論壇。然而在會談期間，台北市府幕僚在會議室內欲拿手機拍照，卻被對方的秘書阻擋，堅持要會晤結束之後才能拍，而且不能拍兩位市長的獨照，只願意拍團體照，讓場面一度尷尬。

對於是否因大陸壓力介入才不能拍獨照，幕僚回應稱應該不是外交施壓，「否則特拉維夫市長的桌上也不會擺中華民國的國旗。」柯文哲則說，大家都忘了台灣在世界經濟排行榜是第22名，「跟中、美等國雖然比不過，但跟其他小國相比，台灣算是大國。」

（聯合新聞網）