台灣女大生不愛柯文哲？　立委：挺綠愛陳其邁　挺藍愛蔣萬安

近期，根據台灣各家民調數據顯示，台北市長柯文哲最近半個月來民調下滑，甚至跌破30%大關，還輸給前新北市長朱立倫。 對此，國民黨立委王育敏昨（8）日上電視節目指出，柯文哲在年輕人心目中的光環逐漸褪色，現在年輕人，挺綠的喜歡陳其邁，挺藍的喜歡蔣萬安。

圖為國民黨立委王育敏。（截取網絡）

據早前報道，台灣立委王育敏對於柯文哲民調下滑的現象表示，柯文哲可能沒有想過，雖然他這麼努力，為什麼他的民調在這一陣子一直往下掉，無法維持本來只輸韓國瑜的態勢。現在，就連朱立倫都可以贏過他，「他選什麼選？這對他來講，是一個很大的警訊」。

王育敏指出，此前台北市立委補選時，柯文哲麾下的陳思宇代表參選，結果大敗。但這並未消減柯文哲的企圖心，所以他在過年期間密集和網紅連結，還出訪以色列，最近又要訪美，同時柯也研判韓國瑜不會出來參選2020，所以他還可以繼續跑在前面，但他卻忘記「他可以一直當第一名的網紅嗎？」，這就恐怕很難了。

接著，王育敏舉例，她最近遇到一些女大學生，詢問對方「你們現在最喜歡的人是誰？」原本以為會聽到柯文哲這個答案，結果不是，對方說是陳其邁，「綠營的她講的是陳其邁，藍營講的是蔣萬安，所以你就知道，網紅要換人當了。」

（聯合報）