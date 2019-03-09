【韓流駕到】高雄市長韓國瑜月底訪港澳陸　惜無緣接觸港賽馬會

高雄市政府在周五（8日）正式公布月底市長韓國瑜率團訪問中國大陸及港澳的行程，他將從3月22日起一連7天，分別到訪香港、澳門、深圳及福建廈門。

據「高雄市政府赴中國大陸城市交流行程」介紹，韓國瑜會在3月22日一早出發乘搭飛機前往香港，下午在當地會有一場高雄農產品推介會，其後再拜會商界，晚上則參訪市政。23日上午韓國瑜一行人會經港珠澳大橋前往澳門，參訪市政建設後，下午就會在旅遊塔舉辦投資貿易洽談會。

韓國瑜上月到訪馬來西亞及新加坡。（聯合新聞網）

韓國瑜晚上在澳門留宿，24日再到澳門大學等地參觀，下午坐船前往深圳，參訪前海自貿區、福田高鐵站等。韓國瑜在深圳期間會到鹽田港，又會到當地水果公司及高科技廠商參觀。

行程最後一站是廈門，韓國瑜在26日乘車抵達廈門後會參訪當地港區建設，屆時會有一場漁農產品簽約儀式，27日再到南普陀寺、廈門大學等地參觀，並會與台商舉辦座談會，28日上午從廈門乘搭飛機返回高雄。

值得一提是，韓國瑜上任後曾表明想發展賽馬產業，上月更親自到馬來西亞取經，其今次訪港外界關注會否與香港賽馬會接觸。惟據悉香港賽馬會在韓國瑜訪港期間，相關高層都要出席在廣州的大型賽馬活動，雙方無緣見面。

香港賽馬會月底會在廣州從化馬場舉辦首項純演示性速度馬術比賽。（香港賽馬會提供）

另一方面，大陸正值「全國兩會」，全國人大台灣省代表團在周五（8日）舉行全體會議，受訪的台灣省代表、全國台聯副會長兼重慶台聯會長許沛對韓國瑜即將到訪廈門等地表示歡迎，亦期待韓國瑜能來重慶交流。許沛更透露，她希望「人要交流，動物也要交流」，故會建議提案向高雄壽山動物園贈送大熊貓，並由重慶做對接工作。

（綜合報道）