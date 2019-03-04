高雄市長韓國瑜月底率團訪問港澳深圳廈門　國台辦表示歡迎

台灣高雄市政府兩岸工作小組3月4日下午首度開會，由市長韓國瑜擔任召集人，親自主持。韓國瑜當場宣布，為促進兩岸經貿、文化交流，高市府3月22日至28日將出訪香港、澳門、深圳、廈門作城市交流，爭取更多貨出去人進來的潛在商機與合作機會。 據韓國瑜早前發展高雄經濟的言論，涵蓋旅遊博彩和賽馬等領域，他是次外訪可能有意與香港馬會商量合作事宜，並考察澳門博彩業。另外有指韓國瑜與台灣企業家郭台銘關係密切，而郭台銘旗下富士康在深圳設大陸總部，未知是否與深圳之行有關連。 國台辦發言人安峰山今天對韓國瑜將率團到大陸參訪表示歡迎。

高雄市長韓國瑜。（資料圖片）

據台灣《中時電子報》報道，韓國瑜下午2點宣布兩岸工作小組正式開會，當場頒發聘書給27位委員。他說，目前兩岸官方交流停滯，兩岸兩會停止協商，民間也多少受到衝擊，政治事務不該阻礙其他交流活動，大多數台灣人民希望兩岸走向和平。

他又表示，雖然目前中央對兩岸關係主張有點不太一樣，但畢竟雙方之間的歧異，還是要透過溝通來縮小：「如果我們認為大家追求和平目標一致，也是體現民主價值的話，應該對自己有信心，甚至主動出擊」。

指「不會將雞蛋放在同一個籃子」

韓國瑜稱，中央執政團隊對他兩岸政策一直提出質疑，他重申對中央與地方權責分際非常清楚：「我是高雄市長，地方政府高雄的關鍵在民生經濟，涉及中央部會權責事務，高雄市不會去碰！」

他亦提到，未來高雄市一方面加強跟大陸互動，同時跟東南亞、其他國家經貿合作交流並行，會配合中央新南向政策，推行南南合作，與新南向國家爭取合作機會，不會將雞蛋放在同一個籃子。

國台辦發言人安峰山今天（4日）應詢表示，高雄市長韓國瑜擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流合作。我們歡迎並支持在堅持「九二共識」基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。