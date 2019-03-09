稱呼菲律賓人「瑪麗亞」涉歧視　韓國瑜道歉：口誤玩笑話

由於早期許多來自菲律賓的家庭傭工都名為瑪麗亞（Maria），令瑪麗亞漸漸成為菲律賓家傭的代名詞。台灣高雄市長韓國瑜日前演講時，有企業人士建議從菲律賓引進英文教學高端人才，韓國瑜當場表示這對台灣人的心理衝擊會很大，因為「瑪麗亞怎麼變老師」，旋即引發網絡熱議，遭批「歧視菲律賓人」。 菲律賓駐台代表處今天（9日）致函高雄市政府對此表達抗議，韓國瑜則在下午透過市府新聞局發表聲明，正式表達歉意。

韓國瑜日前以「瑪麗亞」稱呼菲律賓人遭批歧視。（聯合新聞網）

韓國瑜周三（6日）赴工商業社團演講時，有業界人士建議自菲律賓引進英文教學高端人才，韓卻當場回應「這對台灣人心理衝擊大，瑪麗亞怎麼變老師了？」並表示高雄今年追加預算至4700萬新台幣推動中英文教育，雖可向菲律賓借鏡，但須先進行心理建設，要讓家長和老師都能接受。

菲律賓駐台代表Angelito Banayo對此致函高雄市府，指出菲律賓是全球第四大使用英語的國家，有超過92%的人口將英文當作第二外語；韓國瑜以「瑪麗亞」稱呼菲律賓人民，是對外國勞工的歧視用語，代表處對此相當遺憾。

韓國瑜則透過市府新聞局回應並道歉指，爭議言論只是口誤玩笑話，絕無貶抑菲律賓人民，而是希望台灣人才庫能全面自行提升國際化的語言，不一定要外求。對造成菲律賓民眾的誤會和不愉快，他深表歉意，並期待未來與菲律賓進行多元合作。

（綜合報道）