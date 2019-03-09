台灣旅遊巴士疑閃避私家車翻側　33人受傷送院

台灣的國道3號南下192公里和美路段今天（9日）傍晚發生旅遊巴士翻側意外，駕駛該輛旅游巴的簡姓司機表示，事發時有一輛私家車失控擦撞護欄，旅游巴閃避不及才失控翻車。 據了解，旅遊巴上33人（含司機）全部送醫，其中28人輕傷、5人傷勢較重仍在急救。

彰化縣消防局出動多輛消防車及救護車前往救援，共33人送醫。（中央社）

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彰化縣消防局值班消防隊員表示，下午4點43分接報指國道3號南下192公里處有旅遊巴翻側，消防局立刻出動14輛消防車、19輛救護車和79名消防員前往現場處理。

消防局現場了解到，旅遊巴從高雄市出發前往苗栗縣參加法會後，回程行經上述路段時突然失控翻側。旅遊巴上33人（含司機）全部送醫，其中28人輕傷、5人傷勢較重仍在急救。

駕駛旅遊巴的簡姓司機指出，事發時外側車道一輛黑私家車突然失控衝向內側車道，旅遊巴剛開始有閃過，沒想到對方又撞到護欄、反彈回來，才會閃避不及翻車。有乘客則說，車禍發生時大多數乘客都在睡覺，只感到天翻地覆，根本搞不清楚發生甚麼事。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，已請簡姓駕駛到隊部做筆錄，而由於駕駛私家車的賴姓男子仍在接受治療，在他狀況穩定後亦將被要求作出說明，以釐清意外發生的經過及原因。

（中央社、ETtoday新聞雲）