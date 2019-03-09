【毒品禍害】20歲癮君子遇警車畏罪衝燈　棄車狂奔竟跑輸51歲警員

台中市李姓癮君子開車停等紅燈，見巡邏警車行經畏罪，闖紅燈、跨越雙黃線狂飆半小時，最終失控自撞行人號誌燈桿棄車逃逸，但短短200公尺就被保大一中隊小隊長洪慶祥追上壓制並喝斥，「你自己不要命，別人不要命嗎？」20歲李嫌年紀輕輕趴在地上氣喘如牛，51歲洪警員告誡，吸毒害人，身體才會這麼虛，並在李提袋內起出毒品。

台中市保安大隊第一中隊本周一上午8時許巡邏，見一輛白色轎車闖紅燈，警方見狀上前追緝，未料白色轎車沿途加速闖紅燈、跨越雙黃線，在西屯區重劃區智慧接、經貿路、河南路危險駕駛半小時，最後在凱旋路失控自撞行人號誌燈桿。

警方見男子棄車拔腿狂奔，小隊長洪憲祥等4名員警立即下車追捕，未料才跑短短200公尺，男子已精疲力竭跑不動，洪火速上前壓制，並喝斥男子危險駕車行為「你自己不要命，別人不要命嗎？」，男子趴在地上氣喘吁吁，根本無法回話。

警方在李嫌隨身手提包查獲K他命毒品13包(重約39.2公克)、毒咖啡包121包(重704.7公克)，當場以毒品試劑檢測後，均呈現毒品陽性反應。李男供稱，毒品是自己買來吸食用的，否認有販賣行為，但警方對李供詞持保留態度，將循線追查毒品來源，警詢後全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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