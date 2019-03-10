鄧紫棋「代言高雄」無疾而終　市觀光局長：經理人公司開價太高

早前消息指，高雄市政府有意邀請鄧紫棋（G.E.M.）作為觀光代言人，但最後卻無疾而終。 高雄市觀光局長潘恒旭昨日（9日）對此回應道，經理人公司要求的費用太高，所以最終不了了之。

早前消息指，高雄市政府有意邀請鄧紫棋（G.E.M.）作為觀光代言人，但最後卻無疾而終。（資料圖片）

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鄧紫棋下月27日將在高雄巨蛋舉辦「Queen of Hearts」巡迴演唱會。據《中國時報》報道，高雄市政府3、4月鎖定港澳旅客市場，打算找香港名人代言，正巧鄧紫棋到高雄開唱，原本有意找她合作，邀請她出任3月觀光代言人，希望能藉由她的高知名度推廣高雄觀光，但計劃最終胎死腹中。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，當時是透過鄧紫棋所屬經理人公司接洽，但對方開口要求一大筆費用，並透過演唱會贊助的代理商來談贊助事宜。他補充道，「其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」​由於現階段對代言人都採取「不給代言費」的策略，所以最後不了了之。改為力邀香港文化教父榮念曾代言。

值得一提的是，鄧紫棋本月7日突然發表聲明，宣布與合作多年的經理人公司「蜂鳥音樂」終止合作關係。她寫下長文控訴公司不公平，例如在未經她同意簽下代言，她一再溝通忍讓未果，表示：「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。」