【2019兩會】凌友詩朗誦式發言引熱議　台內政部考慮取消其戶籍

台籍港區政協委員凌友詩前日（11日）在全國政協十三屆二次會議第四次全體會議上，以近乎朗誦的方式發言，支持兩岸統一，成為媒體的焦點。 但在台灣，有民進黨的立委認為凌友詩是盧麗安事件翻版，要求取消凌友詩的台灣戶籍，台灣內政部表示會依相關規定處理。

凌友詩事後指，在人民大會堂的發言獲得掌聲感到不枉此生。（網頁截圖）

台籍港區政協委員凌友詩日前在人民大會堂的發言，提到自己「願鞠躬盡瘁，熱切期待祖國繁榮昌盛與兩岸統一之日的到來」。其高八度的聲線，以及近乎朗誦的發言方式，令她廣受關注。今天在內地社交網站上成為熱門轉發影片。網友留言表示「支持她的觀點！但總有種尷尬的感覺」，還有人評論：「好浮誇！」

凌友詩事後接受媒體訪問，聲稱這篇演講的講詞思考了30年，又指當初投發言稿時擔心不被通過，想不到會引起這樣大的迴響，能夠得到這麼掌聲，「感覺不枉此生」，但同時，她又認為掌聲不是對她的讚賞，而是對兩岸統一的共鳴。而面對「賣台」、「叛徒」的指控，凌友詩表示「一點也不難過，一點也不委屈」。

台灣內政部長徐國勇表示會考慮取消凌友詩的台灣戶籍。（資料圖片）

凌友詩在演講中提到自己在台灣出生，父親曾任國民黨海軍副艦長，17歲移民居香港，去年起擔任全國台聯界別的政協委員。根據公開資料，她也是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任。

在台灣，民進黨立委劉世芳指凌友詩以政協委員身份公開支持兩岸統一，而其父親是國民黨退休海軍副艦長，質疑這樣的身份有沒有違反台灣法律，又指凌友詩與台灣出生的中共十九大代表盧麗安很像，要求取消凌友詩的台灣戶籍。

台灣內政部長徐國勇回覆指，凌友詩的言論「實在不應該」，認為應該朝取消戶籍方向處理，又指如果沒有了戶籍，凌友詩在台灣也不再享有全民健康保險。

（綜合報道）