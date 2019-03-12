台國安會議總結大陸加速統一「四大策略」：兩岸或提前「攤牌」

大陸全國兩會正在北京舉行，期間不斷有官員提及要在兩岸關係上落實「習五點」，呼籲台灣接受「一國兩制」。 對此，台灣總統蔡英文周一（11日）召開國家安全會議，國安會提出報告表示，去年九合一選舉結果讓大陸認為對台政策成功，兩岸可能提前「攤牌」。而大陸為了加速統一台灣，有四大策略，包括運用藍綠對立，形塑統一氛圍。 蔡英文在會後中也提出了反制「一國兩制」指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣。但國民黨批評蔡此舉「充滿選舉考量」，將使引發兩岸關係更緊張。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要對台講話，提出要探索「一國兩制台灣方案」。（影片截圖）

交互運用「和統」、「武統」​

據台媒《中央社》報道，國安會報告點出加速統一台灣的四大策略，首先是大陸交互運用「和統」（促進兩岸經濟社會融合）及「武統」（強軍準備），並配合強硬「反獨」。第二是「一國兩制台灣方案」，為大陸統一台灣模式及步驟定調。第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍。第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。

在「一國兩制台灣方案」上，國安會指出，北京推動該方案的最終目的，是「消滅中華民國主權」，讓台灣被大陸統一；推動步驟是假「和平」為名，以「武力」為實，迫使台灣和中國進行政治協商，簽署邁向被統一的過渡性政治安排。

國安會指出，中共相關作為包括，制頒國安法、統戰工作條例、反間諜法等法律，將台灣納入大陸管轄權，即台灣地位的「國內法化」。此外，大陸相關動作還包括，軍艦軍機頻繁繞台，片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路等，企圖將台灣海峽「內海化」；奪取及拉攏台灣邦交國和友邦，阻撓參與國際組織；矮化民間組織名稱及強迫國際企業變更對台灣稱呼，企圖將台灣「去國家化」。

台灣總統蔡英文11日召開國家安全會議。（台灣總統府圖）

國安會說，中共透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉及各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。同時推動「對台31項措施」，磁吸台灣技術、資本及人才；核發在陸台灣人「居住證」，積極拉攏年輕人赴陸就學、就業、定居等，視台灣人民如大陸公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。

國安會認為，去年台灣九合一選舉結果讓北京認為近2年多對台政策成功，令推動統一進程已正式浮上台面。國安會預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來徹底改變及掌控台灣的政治及社會，為加速統一台灣進程營造有利環境，勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前「攤牌」。

蔡英文提出因應及反制大陸「一國兩制台灣方案」的指導綱領。（截圖）

台灣針對「一國兩制」明訂反制戰略

為因應中國「一國兩制台灣方案」，蔡英文會後提出了反制執導綱領，為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。內容包括防止統戰滲透、增加國防預算、協助台商回台投資等。

而針對蔡英文大動作召開國安會議並提出反制策略，國民黨發布新聞稿回應稱，蔡此舉除了證實其維持現狀主張已經破功，甚至將使引發兩岸關係更緊張，其目的在於替自己參與明年總統大選的兩岸議題做鋪陳，充滿選舉考量。

（綜合報道）