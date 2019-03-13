【外交官自殺】台立院初審通過：散播災害假消息致死　最高判無期

時任台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月在住所自殺身亡，當時正值大阪風災，網絡上流傳大陸駐大阪總領事館人員安排中國遊客離開機場的消息，令台灣駐大阪辦事處飽受批評救援不力，惟消息後來被證實有誤，台灣不少聲音認為蘇啟誠自殺是不堪假消息傷害。 事件發生後，不少立委和民眾呼籲修法打擊假消息。立法院內政委員會今天（13日）初審通過《災害防救法》部分條文修正草案，規定若明知為災害不實消息卻仍散播，損害公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑；致人於死者，最重可處無期徒刑。 草案若獲得立法院三讀通過，有望成為目前全球明確規範假消息的最重刑責。

台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月自殺身亡，被認為與假消息有關。（Facebook）

為防治假消息，台灣行政院去年底通過7項修正草案，包括災害防救法、農產品市場交易法、糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法和核子事故緊急應變法，都列為立法院本會期最優先法案。

立法院內政委員會今天初審通過災害防救法部分條文修正草案，規定若明知災害不實消息，卻通報消防或警察單位者，可處新台幣30萬以上、50萬元以下罰款。若散播有關災害的謠言或不實消息，足以損害公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰款；若致人重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；若致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

蘇啟誠自殺原因說法各異

台灣原駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月14日清晨在住所自殺身亡，引起社會極大震撼。當時大阪受風災影響，大陸外交部門派車到機場接走大陸和台灣遊客的傳言甚囂塵上，台灣駐大阪辦事處被批救助台灣遊客不力，惟上述消息此後被證實有誤。

當時台灣不少立委和民眾認為，蘇啟誠正是因不堪假消息傷害而選擇輕生。不過蘇啟誠遺孀曾出面指出，蘇啟誠是因受到台灣外交部的懲處，而決定以死明志。

台灣總統蔡英文在日本《產經新聞》2月28日刊載的專訪中指出，關西大阪機場事件中，假消息不幸影響到外交官員，對政府也有一定程度的打擊，「一個假消息造成台灣很大的混亂」，並指假消息已影響到去年的九合一地方選舉。

（綜合報道）