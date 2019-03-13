台陸生twitter直播反習近平　校方暗示盡快返陸：已做好最壞打算

日前，台灣嘉南藥理大學陸生李家寶在twitter直播，主張推行大陸民主化，反對習近平專制，引起兩岸三地熱議。 3月13日，李家寶接受台媒《中央社》訪問，他表示事後台灣校方暗示他盡快返陸。為此，他已做好最壞打算。

台灣陸生李家寶的個人twitter。（截取網絡）

今年21歲的李家寶來自山東，就讀台灣嘉南藥理大學。3月11日，他透過Twitter直播，表示習近平去（2018）年修憲「稱帝」後，大陸「比辛亥革命前」更黑暗，自己已做好「站出來」的準備，「中共大限已至」。

李家寶今天接受台媒專訪時透露，直播過後台灣校方已經約談他，並暗示他盡速回中國大陸；他在大陸的學校也透過同學不斷聯繫他，要求他盡速回去。

李家寶表示他已經做好最壞打算，只要回到大陸一定會被羅織如「煽動顛覆國家政權」等罪名，且從此人間蒸發。

李家寶希望，台灣政府能提供自己專案長期居留，也呼籲台灣盡速推動難民法立法，勇敢接受中國大陸的政治難民，「不論是為了台灣的現在或未來，為了自由、博愛的普世價值，都應該這麼做」。

對此，台灣陸委會在今日稍晚表示，台灣政府會在兼顧人權保障等考量下處理，也希望陸方不要打壓當事人。

陸委會強調，台灣難民機制雖尚未完備，但人權是普世價值，政府相關機關會整體考量，處理相關個案。

（中央社）