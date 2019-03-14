繼愛奇藝後　傳騰訊、優酷將在台灣推出串流影片平台

台灣《自由時報》今天（14日）引述消息人士指，大陸線上串流影片網站「騰訊視頻」將在5月循愛奇藝模式在台灣落地，其台灣代理商已在台北101大樓租用辦公室，準備聘請員工；同樣來自大陸的「優酷視頻」亦計劃在今年登台。 台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天（14日）表示，將與文化部舉行影音串流平台（OTT）例行會議，討論騰訊議題，強調OTT來台落地必須經過投審會審議通過。

NCC與文化部等相關單位周五（15日）將針對OTT電視發展趨勢下，如何營造台灣的公平競爭環境進行討論，邀集陸委會、經濟部、智財局等單位，有線電視三立、民視及OTT業界出席。

大陸串流影片平台愛奇藝2016年申請在台設立公司，遭台灣經濟部投審會駁回，但愛奇藝卻架設「愛奇藝台灣站」照常營運，3年來在台業務透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳。

大陸串流影片平台愛奇藝此前已曲線落地台灣。（網站截圖）

NCC：境外OTT落地需經審查

不僅愛奇藝進軍台灣市場，如今傳出騰訊、優酷等中國影音串流平台都紛紛有意效法設置台灣站點。有台灣業界人士認為，境外OTT商家挾全球資金優勢，積極進入台灣並搶攻市佔率，台灣政府應着手規範，要求這些企業在台設立子公司或本公司，否則不准在台灣營運。

詹婷怡上午接受傳媒訪問時對此指出，境外OTT落地要經過經濟部投審會審查，NCC會與文化部交換意見。她說，NCC與文化部都很重視影視產業發展，包括有線電視政策、OTT發展等。

（中央社）