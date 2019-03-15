【花蓮車禍】載33名陸客旅遊巴閃避車輛撞樹　10人受傷送院　

台灣花蓮周四（14日）晚上7時左右發生旅遊巴為閃避車輛自撞路樹的事故，車上10名大陸遊客受傷。 消防局接報後出動3輛救護車前往救援，傷者皆被送院救治，所幸都僅是受到輕傷，並無大礙。目前警方正釐清詳細車禍原因，據了解受傷乘客皆是來自四川成都的旅行團。

消防局接報後出動3輛救護車前往救援，傷者皆被送院救治。（網上圖片）

警方調查，14日晚間搭載33名陸客的「文境」旅遊巴，與一輛搭載18名國旅團的「總盈」旅遊巴自南向北行駛，「總盈」旅遊巴的廖姓司機疑似突然右轉，造成陸客團沈姓司機連忙閃避，導致車身失控自撞右側路旁護欄與路樹，造成車頭玻璃碎裂。

發生事故的陸客團旅遊巴。（網上圖片）

消防局接報到場救援，車上10名乘客多為跌倒輕傷，身體有多處擦挫傷和瘀青，其中2名傷者被送往花蓮慈濟醫院、3人送門諾醫院、5人送花蓮醫院治療，國旅團則無人受傷。初步調查雙方司機皆無酒駕，詳細肇事原因正由警方釐清。

據了解，該團陸客來自四川成都，上周六（9日）來台進行8日7夜環島遊，事故時是行程第6天，預計夜宿花蓮，翌日至台北過夜，後日離台。目前傷者意識清醒並已全數出院。領隊透露，離台前夕沒想到發生車禍事故，讓不少乘客相當掃興，還好成員都平安。

（綜合報道）